Sipay Bodrum FK, Corendon Alanyaspor'u 5-2 Yendi

Sipay Bodrum FK Hazırlık Maçında Göz Doldurdu

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK, Corendon Alanyaspor ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Hazırlık Maçının Detayları

Yeni sezon hazırlıklarına Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor, hazırlık karşılaşmasında bir araya geldi.

Maç, karşılıklı ataklarla başladı. İlk yarıda Sipay Bodrum FK, 29. ve 40. dakikalarda Üzeyir Ergün’ün golleriyle öne geçti. Corendon Alanyaspor ise, 22. dakikada Furkan Bayır ve 35. dakikada Yusuf Özdemir ile yanıt verdi. İlk yarı 2-2 sonuçlandı.

İkinci Yarıda Fırtına Gibi

İkinci yarıya hızlı başlayan Sipay Bodrum FK, 48. dakikada Brazao, 68. dakikada Haqi Osman ve 74. dakikada Gökdeniz Bayrakdar’ın golleriyle maçı 5-2'lik skorla tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Sipay Bodrum FK, sezon öncesi hazırlık sürecinde önemli bir galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK (yeşil forma) hazırlık maçında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u (beyaz forma) 5-2 mağlup etti. Corendon Alanyaspor da Efecan Karaca (solda) maçta forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK (yeşil forma) hazırlık maçında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u (beyaz forma) 5-2 mağlup etti. Corendon Alanyaspor da Efecan Karaca (solda) maçta forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK (yeşil forma) hazırlık maçında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u (beyaz forma) 5-2 mağlup etti. Corendon Alanyaspor da Efecan Karaca (solda) maçta forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK (yeşil forma) hazırlık maçında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u (beyaz forma) 5-2 mağlup etti. Corendon Alanyaspor da Efecan Karaca (solda) maçta forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK (yeşil forma) hazırlık maçında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u (beyaz forma) 5-2 mağlup etti. Corendon Alanyaspor da Efecan Karaca (solda) maçta forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK (yeşil forma) hazırlık maçında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u (beyaz forma) 5-2 mağlup etti. Corendon Alanyaspor da Efecan Karaca (solda) maçta forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK (yeşil forma) hazırlık maçında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u (beyaz forma) 5-2 mağlup etti. Corendon Alanyaspor da Efecan Karaca (solda) maçta forma giydi.