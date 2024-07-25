Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sipay Bodrum FK, Corendon Alanyaspor'u 5-2 Yendi

Sipay Bodrum FK, hazırlık maçında Corendon Alanyaspor'u ağırlayarak 5-2'lik bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 19:59
Sipay Bodrum FK, Corendon Alanyaspor'u 5-2 Yendi

Sipay Bodrum FK Hazırlık Maçında Göz Doldurdu

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK, Corendon Alanyaspor ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Hazırlık Maçının Detayları

Yeni sezon hazırlıklarına Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor, hazırlık karşılaşmasında bir araya geldi.

Maç, karşılıklı ataklarla başladı. İlk yarıda Sipay Bodrum FK, 29. ve 40. dakikalarda Üzeyir Ergün’ün golleriyle öne geçti. Corendon Alanyaspor ise, 22. dakikada Furkan Bayır ve 35. dakikada Yusuf Özdemir ile yanıt verdi. İlk yarı 2-2 sonuçlandı.

İkinci Yarıda Fırtına Gibi

İkinci yarıya hızlı başlayan Sipay Bodrum FK, 48. dakikada Brazao, 68. dakikada Haqi Osman ve 74. dakikada Gökdeniz Bayrakdar’ın golleriyle maçı 5-2'lik skorla tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Sipay Bodrum FK, sezon öncesi hazırlık sürecinde önemli bir galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK (yeşil forma) hazırlık maçında...

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK (yeşil forma) hazırlık maçında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u (beyaz forma) 5-2 mağlup etti. Corendon Alanyaspor da Efecan Karaca (solda) maçta forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK (yeşil forma) hazırlık maçında...

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK (yeşil forma) hazırlık maçında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u (beyaz forma) 5-2 mağlup etti. Corendon Alanyaspor da Efecan Karaca (solda) maçta forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK (yeşil forma) hazırlık maçında...

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK (yeşil forma) hazırlık maçında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u (beyaz forma) 5-2 mağlup etti. Corendon Alanyaspor da Efecan Karaca (solda) maçta forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK (yeşil forma) hazırlık maçında...

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK (yeşil forma) hazırlık maçında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u (beyaz forma) 5-2 mağlup etti. Corendon Alanyaspor da Efecan Karaca (solda) maçta forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK (yeşil forma) hazırlık maçında...

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK (yeşil forma) hazırlık maçında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u (beyaz forma) 5-2 mağlup etti. Corendon Alanyaspor da Efecan Karaca (solda) maçta forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK (yeşil forma) hazırlık maçında...

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK (yeşil forma) hazırlık maçında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u (beyaz forma) 5-2 mağlup etti. Corendon Alanyaspor da Efecan Karaca (solda) maçta forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK (yeşil forma) hazırlık maçında...

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK (yeşil forma) hazırlık maçında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u (beyaz forma) 5-2 mağlup etti. Corendon Alanyaspor da Efecan Karaca (solda) maçta forma giydi.

İLGİLİ HABERLER

Araç sahiplerine zorunlu oldu! Yaptırmayan binlerce lira ödeyecek!

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Türk kahvesini fokur fokur köpürten taktik! Köpüksüz kahvelere son!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
5
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
6
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
7
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak

Hyundai ikinci el fiyatına sıfır otomobil satıyor! Bu model kapışılacak!

Araç sahiplerine zorunlu oldu! Yaptırmayan binlerce lira ödeyecek!

2 gün üst üste aynı kıyafeti giyenler dikkat! İkinci kez giyince böyle oluyor!

Türk kahvesini fokur fokur köpürten taktik! Köpüksüz kahvelere son!

Samsung'a Android 15 güncellemesi geliyor! ? İşte One UI 7.0 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar ve tabletler

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar