DOLAR
38,49 0,17%
EURO
43,91 0,79%
ALTIN
4.090,56 0,35%
BITCOIN
3.610.719,62 1,06%

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 16:41
Çaykur Rizespor, Gaziantep FK Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor.

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda; ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışmaları yaptı.

Antrenmanın önemli bir bölümünü oluşturan dar alanda pas çalışmasının ardından, takım, çift kale maç ile idmanı sonlandırdı. Ancak sakatlığı nedeniyle Papanikolaou, antrenmanda yer almadı.

Karadeniz temsilcisi, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmana, Rachid Ghezzal da katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu

Doğalgaza Çift Haneli Zam Geliyor: Yeni Artış Milyonları Etkileyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çaykur Rizespor, Gaziantep FK Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor
2
Boluspor, Yeni Malatyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
3
Gaziantep FK, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor
4
Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
5
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 4. Etap Start Aldı
6
Erzurumlu Tekvandocular Avrupa'dan İki Madalya ile Döndü
7
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Hentbol Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nı Kazandı

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Doğalgaza Çift Haneli Zam Geliyor: Yeni Artış Milyonları Etkileyecek

Erdoğan'dan Aile Destekleri İçin Müjdeli Açıklama!

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu

Ankara'da 3 Gün Sürecek Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı