Çaykur Rizespor, Gaziantep FK Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor.

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda; ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışmaları yaptı.

Antrenmanın önemli bir bölümünü oluşturan dar alanda pas çalışmasının ardından, takım, çift kale maç ile idmanı sonlandırdı. Ancak sakatlığı nedeniyle Papanikolaou, antrenmanda yer almadı.

Karadeniz temsilcisi, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmana, Rachid Ghezzal da katıldı.