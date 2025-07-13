2025 Deniz Küreği Dünya Şampiyonası, Türkiye'de Gerçekleşecek

2025 Deniz Küreği Dünya Şampiyonası Türkiye'de!

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, 2025 Deniz Küreği Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağını duyurdu. Meriç Nehri'nde gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda açıklamalarda bulunan Ertürk, şampiyonanın Kasımdan itibaren Antalya'da düzenleneceğini belirtti.

Önemli Destek ve Katılım

Ertürk, şampiyonanın organizasyonu için gerekli destekleri sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür etti. Ayrıca, kürek sporunun olimpik olmasının ardından düzenlenecek ilk dünya şampiyonasının Türkiye'de gerçekleştirilecek olmasının önemini vurguladı.

Zorlu Seçim Süreci

Dünya şampiyonasına 70'e yakın ülke'nin katılacağını aktaran Ertürk, “Zor bir seçim sürecinden geçtik. İtalya, İspanya, Polonya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle rekabet ettik. Daha önce büyükler seviyesinde bir organizasyon yapmamıştık.” şeklinde konuştu.

Gelecek Hedefleri

Ertürk, şampiyonanın ardından 2027'de olimpiyat kota yarışlarının Türkiye'de olacağını belirterek, “Edirne'deki organizasyonumuzdan sonra dünya kürek camiasında önemli bir referans kazandık. Buradan sonra daha büyük organizasyonlar almayı hedefliyoruz.” dedi. Şampiyonanın, tarihin en iyi organizasyonlarından biri olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, 2025 Deniz Küreği Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağını belirtti. Meriç Nehri'nde gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda AA muhabirine açıklama yapan Ertürk, 2025 Deniz Küreği Dünya Şampiyonası'nın kasımın ilk haftasında Antalya'nın ev sahipliğinde düzenleneceğini söyledi.