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2025 Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur Alanya Etabı: Türkiye İtalya'ya Yenildi

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'te Türkiye, İtalya'ya karşı 2-0 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 17:01
2025 Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur Alanya Etabı: Türkiye İtalya'ya Yenildi

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Alanya Etabı

2025 Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur'u, Türkiye'nin Alanya şehrinde heyecan dolu anlara sahne oldu. Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından desteklenen turnuva, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlendi.

Tahminlerin Ötesinde Bir Karşılaşma

Turnuvanın ön eleme maçlarında, Türkiye'nin erkekler voleybol takımı, İtalya ile karşı karşıya geldi. Türkiye'yi temsil eden Sacit Kurt ve Ahmet Can Tür ikilisi, İtalya'nın Enrico Rossi ve Marco Viscovich çiftine karşı mücadele etti.

Mücadele ve Sonuç

İlk setten itibaren rakiplerinin üstünlüğünü kırmakta zorlanan milli sporcular, maçı 21-14 ve 21-14 set sonuçlarıyla 2-0 kaybetti. Bu sonuçla birlikte Türkiye, turnuvanın ilk aşamasında elendi.

2025 Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur'un Alanya etabı, sporseverler için unutulmaz anlar sunmasına rağmen, Türkiye'nin erken veda etmesi üzüntü yarattı.

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabında Türkiye, erkeklerde İtalya'ya 2-0 yenildi....

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabında Türkiye, erkeklerde İtalya'ya 2-0 yenildi. Milli oyuncular Sacit Kurt (1)-Ahmet Can Tür (2) ikilisinden oluşan Türkiye (yeşil), İtalya'dan (mavi) Enrico Rossi (1)-Marco Viscovich (2) çiftiyle karşılaştı.

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabında Türkiye, erkeklerde İtalya'ya 2-0 yenildi....

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabında Türkiye, erkeklerde İtalya'ya 2-0 yenildi. Milli oyuncular Sacit Kurt (1)-Ahmet Can Tür (2) ikilisinden oluşan Türkiye (yeşil), İtalya'dan (mavi) Enrico Rossi (1)-Marco Viscovich (2) çiftiyle karşılaştı.

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