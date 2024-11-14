2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın Şampiyonluk Kupası Tanıtıldı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın Şampiyonluk Kupası Tanıtıldı

FIFA, 32 takımın katılımıyla 2025'te ilk kez düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nın şampiyonuna verilecek kupayı tanıttı.

FIFA'nın açıklamasına göre, yeni formatıyla 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde ABD'de gerçekleşecek olan turnuvanın kupası, lüks mücevher firması Tiffany & Co ile iş birliği yapılarak üretildi.

Kupa, pimle birbirine bağlı ve aynı yörüngede dönebilen 4 diskten oluşarak, dikkat çekici bir tasarıma sahip. 24 ayar altın kaplama kupanın her iki tarafında da futbol tarihine ilişkin lazerle işlenmiş yazı ve semboller yer alıyor.

Turnuva Formatı

FIFA'nın yeni organizasyonunda, 6 konfederasyondan toplamda 32 kulüp yer alacak. Takımlar, 4'erli 8 gruba ayrılarak, birbirleriyle tek maç üzerinden karşılaşacak. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre mücadele edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.