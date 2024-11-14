DOLAR
34,32 0,05%
EURO
36,32 -0,03%
ALTIN
2.835,15 0,28%
BITCOIN
3.061.133,75 0,98%

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın Şampiyonluk Kupası Tanıtıldı

FIFA, 2025'teki Kulüpler Dünya Kupası'nın şampiyonluk kupasını tanıttı. Kupa, Amerika'da düzenlenecek turnuvada verilecek.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 20:26
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 20:26
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın Şampiyonluk Kupası Tanıtıldı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın Şampiyonluk Kupası Tanıtıldı

FIFA, 32 takımın katılımıyla 2025'te ilk kez düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nın şampiyonuna verilecek kupayı tanıttı.

FIFA'nın açıklamasına göre, yeni formatıyla 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde ABD'de gerçekleşecek olan turnuvanın kupası, lüks mücevher firması Tiffany & Co ile iş birliği yapılarak üretildi.

Kupa, pimle birbirine bağlı ve aynı yörüngede dönebilen 4 diskten oluşarak, dikkat çekici bir tasarıma sahip. 24 ayar altın kaplama kupanın her iki tarafında da futbol tarihine ilişkin lazerle işlenmiş yazı ve semboller yer alıyor.

Turnuva Formatı

FIFA'nın yeni organizasyonunda, 6 konfederasyondan toplamda 32 kulüp yer alacak. Takımlar, 4'erli 8 gruba ayrılarak, birbirleriyle tek maç üzerinden karşılaşacak. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre mücadele edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇBK Mersin'i Zorla Geçti: 71-69
2
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın Şampiyonluk Kupası Tanıtıldı
3
Emlak Konut, Danilos Pizza'yı 63-53 yenerek galip geldi
4
Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
5
A Milli Takım Galler Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
6
Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol'u Farkla Geçti
7
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Lösemili Çocukları Ziyaret Etti

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!