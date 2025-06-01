2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası Bitti: Heyecan Dolu Yarışlar Geride Kaldı

2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası Sonuçlandı

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde başarıyla tamamlandı. Altınordu ilçesinde gerçekleştirilen organizasyon, spor tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Sporcuların Mücadelesi

6'ncısı düzenlenen bu heyecan verici organizasyonda, sporcular yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere 3 farklı parkurda mücadele etti. Tayfun Gürsoy Parkı ve trafiğe kapatılan alanlarda gerçekleşen yarışlar, katılımcılara zorlu bir deneyim sundu.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Yarışın sonunda başarılı olan sporcular, ödüllerini alarak bu zorlu maratonun tadını çıkardılar. 20 farklı ilden toplamda 400 sporcu, bu etkinlikte bir araya gelerek dostluk ve rekabet içinde heyecan dolu anlar yaşadı.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen "2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası" sona erdi. Heyecan dolu yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen "2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası" sona erdi. Heyecan dolu yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.