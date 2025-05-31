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2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası Start Aldı

2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası, 400 sporcu ile Altınordu'da başlamış olup, 8 farklı kategoride düzenleniyor.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 19:12
2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası Start Aldı

2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası Start Aldı

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen "2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası" etkinliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde başladı. Yarışların altıncısı, tarihi Altınordu ilçesinde gerçekleştirildi.

Sporcular Yarışmaya Hazır

Yarışmanın startı, Tayfun Gürsoy Parkı ve trafiğe kapatılan diğer alanlarda verildi. Katılımcı sporcular, yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında ter dökerek dereceye girmek için mücadele etti.

Kategoriler ve Katılımcılar

2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası, elit erkekler ve kadınlar, genç erkekler ve kadınlar, yıldız erkekler ve kadınlar ile paratriatlon erkekler ve kadınlar olmak üzere toplamda 8 kategoride düzenleniyor. Yarışmalara 20 ilden 400 sporcu katılmaktadır.

Yarışlar, yarın sona erecek olup, sporcuların performansları heyecanla bekleniyor.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen, "2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası" başladı....

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen, "2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası" başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 6'ncısı düzenlenen yarışların startı, Altınordu ilçesinde verildi. Sporcular, Tayfun Gürsoy Parkı ve trafiğe kapatılan yerlerde yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarından geçerek dereceye girmek için ter döktü.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen, "2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası" başladı....

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen, "2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası" başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 6'ncısı düzenlenen yarışların startı, Altınordu ilçesinde verildi. Sporcular, Tayfun Gürsoy Parkı ve trafiğe kapatılan yerlerde yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarından geçerek dereceye girmek için ter döktü.

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