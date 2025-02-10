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2025 Salon Avrupa Şampiyonası Türkiye'de: Avrupa'nın En İyi Okçuları Samsun'da Buluşuyor

2025 Salon Avrupa Şampiyonası, Türkiye'nin Samsun kentinde 17-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:12
2025 Salon Avrupa Şampiyonası Türkiye'de: Avrupa'nın En İyi Okçuları Samsun'da Buluşuyor

2025 Salon Avrupa Şampiyonası Türkiye'de

Avrupa'nın en iyi okçuları, 2025 yılına damgasını vuran önemli bir organizasyon olan Salon Avrupa Şampiyonası için Samsun'a gelecek. Müsabakalar, Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde 17-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

Önemli Açıklamalar

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, bu yılki organizasyonun 25 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla gerçekleşeceğini belirtti. Topaloğlu, "Bu, Avrupa'nın en iyi sporcularını bir araya getirecek. Elbette Türkiye'nin sporcuları da bu yarışmada iddialı olacak," dedi.

Milli Takım Hazır

Topaloğlu, Türkiye'nin milli takımının yarışmaya 36 sporcuyla katılacağını vurguladı ve yeni eklenecek barebow (yalın yay) kategorisinin sporc sayısını artırdığını ifade etti. Topaloğlu, Türkiye'yi tanıtmanın yanında, Türk okçuluğunun uluslararası alandaki yerini güçlendirme hedefinde olduklarını da ekledi.

Samsun'un Okçuluk Tesisleri

Topaloğlu, Samsun'daki tesisin dünyada okçuluğa özgü tasarlanan ilk salon olduğunu belirterek, burada yıl boyunca birçok okçuluk etkinliğinin düzenlendiğine dikkat çekti.

Kazanan Sporcular ve Antrenörler

Son olarak, Topaloğlu, 2024 Dünya Okçuluk Ödülleri'nde Öznur Cüre Girdi'nin yılın kadın para okçusu, Yusuf Göktuğ Ergin'in ise yılın antrenörü seçilerek büyük bir başarıya imza attığını dile getirdi. Bu başarıların Türk okçuluğuna motivasyon kaynağı olduğunu belirten Topaloğlu, sporcuların uluslararası alandaki çalışmalarını da desteklediklerini kaydetti.

Türkiye'nin Temsilcileri

2025 Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve kategorileri ise şu şekilde:

  • Klasik yay büyük erkekler: Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muahmmed Abdullah Yıldırmış
  • Klasik yay büyük kadınlar: Zeynep Köse, Fatma Maraşlı, Gizem Özkan
  • Klasik yay 21 yaş altı erkekler: Berkay Akkoyun, Mustafa Özdemir, Kutay Tek
  • Klasik yay 21 yaş altı kadınlar: Elif Berra Gökkır, Dünya Yenihayat, Melissa Ahmed
  • Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Ahmet Can Yolaç
  • Makaralı yay kadınlar: Hazal Burun, Emine Rabia Oğuz, Ayşe Bera Süzer
  • Makaralı yay 21 yaş altı erkekler: Yağız Sezgin, Eren Kırca, Batuhan Levent Sağlam
  • Makaralı yay 21 yaş altı kadınlar: Begüm Yuva, Hatice Efdal Köse, Selin Çakır
  • Barebow erkekler: Furkan Oruç, Emre Dinçel, Hüseyin Ferhat Kemaloğlu
  • Barebow kadınlar: Rümeysa Uysal, Emel Ateş, Gülfidan Yüksel Aydın
  • Barebow 21 yaş altı erkekler: Yunus Dursun, Ufuk Genç, Efe Kızılkaya
  • Barebow 21 yaş altı kadınlar: Dilara Ecem Deniz, Sündüs Sude Tak, Melisa Sağdaş

Başarılar dileyerek, Türk okçuluğunun geleceği için umut verici bir döneme girildiğini söylemek mümkündür.

Avrupa'nın en iyi okçuları, Samsun'da İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenecek 2025 Salon Avrupa...

Avrupa'nın en iyi okçuları, Samsun'da İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenecek 2025 Salon Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu (fotoğrafta), 17-23 Şubat 2025 tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı önemli organizasyon öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın en iyi okçuları, Samsun'da İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenecek 2025 Salon Avrupa...

Avrupa'nın en iyi okçuları, Samsun'da İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenecek 2025 Salon Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu (fotoğrafta), 17-23 Şubat 2025 tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı önemli organizasyon öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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