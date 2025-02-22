Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 26. Haftasında 4 Heyecanlı Maç Gerçekleşti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 26. Haftası Gerçekleşti
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 26. haftası, 4 heyecan verici maçla devam etti. Bu haftanın karşılaşmaları basketbol tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.
Maç Sonuçları
Bu haftaki karşılaşmalardan alınan sonuçlar şu şekildedir:
- İstanbul Ankaspor - Trabzonspor: 72-124
- OGM Ormanspor - Fenerbahçe Koleji Novotel: 69-72
- Pizzabulls Co Basket - Haremspor: 67-65
- Çayırova Belediyespor - Çağdaş Bodrumspor: 81-80
Bu maçlar, takımların şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde büyük önem taşıdı. Her karşılaşma, taraftarların büyük bir heyecanla takip ettiği anlar içerdi.