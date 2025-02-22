Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 26. Haftasında 4 Heyecanlı Maç Gerçekleşti

26. haftada İstanbul Ankaspor 72-124, OGM Ormanspor 69-72, Pizzabulls Co Basket 67-65, Çayırova Belediyespor 81-80 sonuçlandığı dört maç oynandı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 20:27
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 26. Haftasında 4 Heyecanlı Maç Gerçekleşti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 26. Haftası Gerçekleşti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 26. haftası, 4 heyecan verici maçla devam etti. Bu haftanın karşılaşmaları basketbol tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Maç Sonuçları

Bu haftaki karşılaşmalardan alınan sonuçlar şu şekildedir:

  • İstanbul Ankaspor - Trabzonspor: 72-124
  • OGM Ormanspor - Fenerbahçe Koleji Novotel: 69-72
  • Pizzabulls Co Basket - Haremspor: 67-65
  • Çayırova Belediyespor - Çağdaş Bodrumspor: 81-80

Bu maçlar, takımların şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde büyük önem taşıdı. Her karşılaşma, taraftarların büyük bir heyecanla takip ettiği anlar içerdi.

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