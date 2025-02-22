Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 26. Haftasında 4 Heyecanlı Maç Gerçekleşti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 26. Haftası Gerçekleşti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 26. haftası, 4 heyecan verici maçla devam etti. Bu haftanın karşılaşmaları basketbol tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Maç Sonuçları

Bu haftaki karşılaşmalardan alınan sonuçlar şu şekildedir:

İstanbul Ankaspor - Trabzonspor : 72-124

- : 72-124 OGM Ormanspor - Fenerbahçe Koleji Novotel : 69-72

- : 69-72 Pizzabulls Co Basket - Haremspor : 67-65

- : 67-65 Çayırova Belediyespor - Çağdaş Bodrumspor: 81-80

Bu maçlar, takımların şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde büyük önem taşıdı. Her karşılaşma, taraftarların büyük bir heyecanla takip ettiği anlar içerdi.