2025 Türkiye Karate Şampiyonası Trabzon'da!

Türkiye Karate Şampiyonası, 21-23 Şubat'ta Trabzon'da gerçekleştirilecek. 700 karateci katılacak.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 17:18
2025 Türkiye Karate Şampiyonası Trabzon'da!

2025 Türkiye Karate Şampiyonası Trabzon'da!

Türkiye'nin karate tutkunları için heyecan dolu bir etkinlik geliyor. 21-23 Şubat 2025 tarihleri arasında Trabzon'da düzenlenecek olan Büyükler, İşitme Engelliler, Para Karate ve Veteranlar Türkiye Şampiyonası, sporseverleri bir araya getirecek.

Beşirli Spor Kompleksi'nde 700 Karateci Mücadele Edecek

Türkiye Karate Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Beşirli Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek organizasyonda toplam 700 karateci tatamiye çıkacak. Bu yılki şampiyonanın amaçlarından biri, karatenin farklı yaş ve engel gruplarını bir araya getirerek sporun birleştirici gücünü sergilemek.

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Karate tutkunları, karşılaşmaları federasyonun dijital platformları aracılığıyla takip edebilecek. Spor severlerin büyük ilgi göstereceği bu şampiyonada, Türkiye’nin en başarılı karatecileri mücadele edecek.

Trabzon'da düzenlenecek bu büyük organizasyon, karate camiası için önemli bir buluşma noktası olacak.

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