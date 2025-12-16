DOLAR
42,71 -0,05%
EURO
50,32 -0,23%
ALTIN
5.913,55 -0,1%
BITCOIN
3.712.713,39 -1,25%

TFF 2. Lig: Şanlıurfaspor, Kastamonuspor'u 4-2 Yendi — Sinan Kurumuş Hat-trick

TFF 2. Lig 17. haftada Şanlıurfaspor, Kastamonuspor'u 4-2 mağlup etti; Sinan Kurumuş hat-trick yaptı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:12
TFF 2. Lig: Şanlıurfaspor, Kastamonuspor'u 4-2 Yendi — Sinan Kurumuş Hat-trick

TFF 2. Lig: Kastamonuspor 2-4 Şanlıurfaspor

Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 17. hafta mücadelesinde Kastamonuspor, konuk ettiği Şanlıurfaspor karşısında 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmada öne çıkan isim Sinan Kurumuş oldu.

Hakemler

Oğuzhan Gökçen, Enes Berk Güçlü, Burak Bakırtaş

Kadrolar

Kastamonuspor: Haktan Şentürk, Sakıb Aytaç, Gökdeniz Tandoğan, Mustafa Arda Kartal, Gürkan Başkan, Kadir Ari, Batuhan Günaldı (Egemen Pehlivan dk. 83), Erdem Dikbasan, Kazım Can Kahya (İsmail Güven dk. 68), Mertan Öztürk (Emir Açıkgöz dk. 61), İbrahim Halil Talay

Şanlıurfaspor: Burak Öğür, Burak Çamoğlu, Levent Gülen, Güney Tutcuoğlu (Turan Çalhanoğlu dk. 76), Onur Karakabak (İbrahim Burak Işık dk. 84), Safa Kınalı (Emircan Altıntaş dk. 46), Çınar Tarhan, Hasay Hüseyin Acar, Orhan Nahurcı, Ali Demirel, Sinan Kurumuş

Goller

Kastamonuspor: Metan Öztürk (dk. 12 ve 40)

Şanlıurfaspor: Sinan Kurumuş (dk. 8, 85 ve 90), Çınar Tarhan (dk. 90+3)

Sarı Kartlar

İbrahim Halil Talay, Sakıb Aytaç (Kastamonuspor)

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP'UN 17. HAFTA MÜCADELESİNDE KASTAMONUSPOR EVİNDE KONUK ETTİĞİ ŞANLIURFASPOR’A...

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP'UN 17. HAFTA MÜCADELESİNDE KASTAMONUSPOR EVİNDE KONUK ETTİĞİ ŞANLIURFASPOR’A 4-2 MAĞLUP OLDU.

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP'UN 17. HAFTA MÜCADELESİNDE KASTAMONUSPOR EVİNDE KONUK ETTİĞİ ŞANLIURFASPOR’A...

İLGİLİ HABERLER

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Madalya Avcısı Engelli Milli Yüzücü Varol Vasilica, Kurumunun Gururu Oldu
2
TFF 2. Lig: Muğlaspor 0-0 Karaman FK — Atatürk’te Puanlar Paylaşıldı
3
PFDK'dan 23 Hakeme Bahis Cezası: 8-12 Ay Hak Mahrumiyeti
4
Nesine 3. Lig: Malatya Yeşilyurtspor 0-0 Ağrı 1970 SK
5
Merkezefendi'de Buz Pateni Pisti Açıldı
6
Erzurum GSİM Palandöken'de Buz Salonlarını Yeniliyor
7
Samsunspor'dan Coulibaly açıklaması: Yeniden sakatlanmadı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi