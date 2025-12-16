TFF 2. Lig: Şanlıurfaspor, Kastamonuspor'u 4-2 Yendi — Sinan Kurumuş Hat-trick

TFF 2. Lig: Kastamonuspor 2-4 Şanlıurfaspor

Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 17. hafta mücadelesinde Kastamonuspor, konuk ettiği Şanlıurfaspor karşısında 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmada öne çıkan isim Sinan Kurumuş oldu.

Hakemler

Oğuzhan Gökçen, Enes Berk Güçlü, Burak Bakırtaş

Kadrolar

Kastamonuspor: Haktan Şentürk, Sakıb Aytaç, Gökdeniz Tandoğan, Mustafa Arda Kartal, Gürkan Başkan, Kadir Ari, Batuhan Günaldı (Egemen Pehlivan dk. 83), Erdem Dikbasan, Kazım Can Kahya (İsmail Güven dk. 68), Mertan Öztürk (Emir Açıkgöz dk. 61), İbrahim Halil Talay

Şanlıurfaspor: Burak Öğür, Burak Çamoğlu, Levent Gülen, Güney Tutcuoğlu (Turan Çalhanoğlu dk. 76), Onur Karakabak (İbrahim Burak Işık dk. 84), Safa Kınalı (Emircan Altıntaş dk. 46), Çınar Tarhan, Hasay Hüseyin Acar, Orhan Nahurcı, Ali Demirel, Sinan Kurumuş

Goller

Kastamonuspor: Metan Öztürk (dk. 12 ve 40)

Şanlıurfaspor: Sinan Kurumuş (dk. 8, 85 ve 90), Çınar Tarhan (dk. 90+3)

Sarı Kartlar

İbrahim Halil Talay, Sakıb Aytaç (Kastamonuspor)

