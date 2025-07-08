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Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, yeni sezon için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke eşliğinde çalışmalara devam ediliyor.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 20:26
Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmekte kararlı. Bordo-mavililer, günün ikinci antrenmanını Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Antrenman, oyuncuların teknik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışmaları ile devam etti. Dikkat çeken bu çalışmalar, takımdaki uyum ve kondisyonu artırmayı hedefliyor.

Çalışmalar, dar alanda oyun uygulamaları ile sona erdi. Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını yarın da yoğun bir şekilde sürdürecek.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla devam...

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla devam etti. Antrenmanda Mustafa Eskihellaç da yer aldı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla devam...

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla devam etti. Antrenmanda Mustafa Eskihellaç da yer aldı.

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