DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.795.125,11 1,32%

Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük 1-1 Kocaelispor — Petkovic Son Dakikada Cevap Verdi

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Fatih Karagümrük ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı. Fofana öne geçirdi, Petkovic 90+2'de skoru belirledi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 19:42
Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük 1-1 Kocaelispor — Petkovic Son Dakikada Cevap Verdi

Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük 1-1 Kocaelispor

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında oynanan mücadelede Fatih Karagümrük ile Kocaelispor sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maç, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Tayfur’un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Linetty’nin şutunda kaleci Grbic meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.

59. dakikada sol taraftan Haidara’nın pasında ceza sahasında topu alan Serdar Dursun pasını bekletmeden ceza yayındaki Linetty’e aktardı. Linetty’nin bu noktadan şutunda savunmaya da çarpan topu kaleci Grbic kontrol etti.

65. dakikada Johnson’un ceza yayından pasında Fofana ceza sahası sol çaprazda topla buluştu. Fofana’nın topu kontrol edip Smolcic’e de şık bir çalım atmasının ardından yerden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

90+2. dakikada Smolcic’in pasında Petkovic ceza sahası sol çaprazında topla buluştu. Petkovic’in topu kontrol edip sağ ayağına alarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

Detaylar

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Elbil, Ali Alp

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter (Tarık Buğra Kalpaklı dk. 90), Doh, Serginho, Berkay Özcan (Anıl Yiğit Çınar dk. 87), Johnson (Barış Kalaycı dk. 79), Fofana

Yedekler: Kerem Yandal, Ahmet Sivri, Burhan Ersoy, Ugrekhelidze, Muhammed Kadıoğlu, Alper Emre Demirol, Gray

Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh (Rivas dk. 72), Smolcic, Haidara, Show (Churlinov dk. 72), Keita (Furkan Gedik dk. 85), Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun (Petkovic dk. 68)

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest, Samet Yalçın, Syrota, Nonge

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Fofana (dk. 65) (Fatih Karagümrük), Petkovic (dk. 90+2) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Serginho, Johnson (Fatih Karagümrük); Balogh, Show (Kocaelispor)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 16. HAFTASINDA FATİH KARAGÜMRÜK, KONUK ETTİĞİ KOCAELİSPOR İLE 1-1 BERABERE...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 16. HAFTASINDA FATİH KARAGÜMRÜK, KONUK ETTİĞİ KOCAELİSPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 16. HAFTASINDA FATİH KARAGÜMRÜK, KONUK ETTİĞİ KOCAELİSPOR İLE 1-1 BERABERE...

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Süper Amatör Lig: Çeşme Belediyespor Özderespor'a 1-0 Yenildi
2
Bursa'da 17. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Coşkusu
3
Merinos Voleybol, 1. Lig’e Galibiyetle Başlamak İçin Hazır
4
Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük 1-1 Kocaelispor — Petkovic Son Dakikada Cevap Verdi
5
Basketbol Süper Ligi: Trabzonspor, Aliağa Petkimspor'u 105-91 Yendi
6
Yavuz Ağralı, Uluslararası Mersin Maratonu'nda 15. Türkler Klasmanını Kazandı
7
Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük 0-0 Kocaelispor — İlk Yarı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama