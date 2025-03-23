2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. Hafta Maçları Başlıyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ikinci hafta maçları yarın start alıyor. 12 heyecan dolu karşılaşma bekleniyor.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 10:50
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. Hafta Maçları Başlıyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ikinci hafta maçları, yarın itibarıyla başlayacak. Bu elemelerde, Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takım belirlenecek.

Elemelerin ikinci haftasında, yarın ve 25 Mart Salı günü, toplamda 12 maç gerçekleştirilecek. A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçı ise 4 Eylül tarihinde olacak.

Maç Programı

Aşağıda, ikinci hafta maç programı (TSİ) yer almaktadır:

Yarın:

  • G Grubu
    • 20.00 Litvanya-Finlandiya
    • 22.45 Polonya-Malta
  • H Grubu
    • 22.45 San Marino-Romanya
    • 22.45 Bosna Hersek-Kıbrıs Rum Kesimi
  • K Grubu
    • 22.45 Arnavutluk-Andorra
    • 22.45 İngiltere-Letonya

25 Mart Salı:

  • I Grubu
    • 20.00 Moldova-Estonya
    • 22.45 İsrail-Norveç
  • J Grubu
    • 22.45 Kuzey Makedonya-Galler
    • 22.45 Lihtenştayn-Kazakistan
  • L Grubu
    • 22.45 Cebelitarık-Çekya
    • 22.45 Karadağ-Faroe Adaları

Maçlar, futbolseverler için büyük bir heyecan yaratacak. Takımların performansları, Dünya Kupası'na katılma yolunda önemli bir belirleyici olacak.

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