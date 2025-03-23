2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. Hafta Maçları Başlıyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ikinci hafta maçları, yarın itibarıyla başlayacak. Bu elemelerde, Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takım belirlenecek.

Elemelerin ikinci haftasında, yarın ve 25 Mart Salı günü, toplamda 12 maç gerçekleştirilecek. A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçı ise 4 Eylül tarihinde olacak.

Maç Programı

Aşağıda, ikinci hafta maç programı (TSİ) yer almaktadır:

Yarın:

G Grubu 20.00 Litvanya-Finlandiya 22.45 Polonya-Malta

H Grubu 22.45 San Marino-Romanya 22.45 Bosna Hersek-Kıbrıs Rum Kesimi

K Grubu 22.45 Arnavutluk-Andorra 22.45 İngiltere-Letonya



25 Mart Salı:

I Grubu 20.00 Moldova-Estonya 22.45 İsrail-Norveç

J Grubu 22.45 Kuzey Makedonya-Galler 22.45 Lihtenştayn-Kazakistan

L Grubu 22.45 Cebelitarık-Çekya 22.45 Karadağ-Faroe Adaları



Maçlar, futbolseverler için büyük bir heyecan yaratacak. Takımların performansları, Dünya Kupası'na katılma yolunda önemli bir belirleyici olacak.