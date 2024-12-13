2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye Dengeli Bir Grupta Mücadele Edecek

Türkiye'nin Grubu Belli Oldu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri grup kura çekimi sonrası TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Türk milli takımının E Grubu'nda Hollanda, İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele edeceğini açıkladı.

Dengeli Bir Grup Bekleniyor

Kura çekiminin yapıldığı İsviçre'nin Zürih şehrinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kazancı, "Üçüncü ve dördüncü torbadan da güçlü takımlar geldi. Dolayısıyla dengeli bir grup olacağını düşünüyorum. Herkes herkese puan kaybedebilir." şeklinde konuştu.

Hazırlık Süreci ve Hedefler

Kazancı, Türkiye'nin Eylül ayında başlayacak olan eleme maçlarının zorlu geçeceğini ancak hedeflerinin direkt olarak Dünya Kupası'na katılmak olduğunu belirtti. "İspanya çok iyi bir takım, Hollanda ile oynayacakları eşleşmenin galibi ile oynayacağız. İlk dört maçta iç sahada güçlü bir oyun sergileyip, mücadele etmeyi planlıyoruz." dedi.

Altı maçlık kısa bir serüvenin olacağını vurgulayan Kazancı, milli takım tecrübesinin artacağına ve bu süreçte takımın performansının yükselebileceğine inandığını ifade etti. Kazancı, "İnşallah doğrudan gideriz, olmazsa play-off şansımız da var." diyerek, takımın motivasyonunu artırmayı amaçladıklarını belirtti.