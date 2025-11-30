2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye, İsviçre'yi 85-60 Yendi

Türkiye, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde İsviçre'yi 85-60 Mağlup Etti
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında deplasmanda İsviçre'yi net bir skorla 85-60 yendi. Mücadele, Site Sportif Saint-Leonard salonunda oynandı.
Maç Özeti
Karşılaşma boyunca kontrolü elinde tutan Türkiye, savunma ve hücumda dengeli performansıyla rakibine şans tanımadı. Maçın sonunda skor tabelasında Türkiye 85, ev sahibi İsviçre 60 olarak yer aldı.
Detaylar
Salon: Site Sportif Saint-Leonard
Hakemler: Wojciech Liszka, Lorenzo Baldini, Ritvars Helmsteins
Takımlar ve Skor Dağılımı
İsviçre: Selim Fofana 17, Yasmin Mambo 8, Alex Schumacher 8, Paul Gravet 5, Yoan Granvorka 2, Lucas Maniema 5, Yuri Solca 8, Matteo Picarelli 3, Noe Anabir, Toni Rocak 2, Killian Martin, Boris Mbala 2
Başantrenör: Gianluca Barilari
Türkiye: Tarık Biberovic 16, Kenan Sipahi 3, Yiğitcan Saybir 19, Ömer Yurtseven 11, Şehmus Hazer 8, Berk Uğurlu 5, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz 12, Yiğit Arslan 3, Sertaç Şanlı 2, Furkan Haltalı 2, Ercan Osmani 4
Başantrenör: Ergin Ataman
Periyot Sonuçları
1. Periyot: 17-23 (Türkiye lehine)
Devre: 25-41 (Türkiye lehine)
3. Periyot: 42-65 (Türkiye lehine)
Türkiye, maç boyunca etkili savunma ve verimli hücum organizasyonlarıyla rakibini geride bırakarak elemelerdeki iddiasını sürdürdü.
