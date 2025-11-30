2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye, İsviçre'yi 85-60 Yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde deplasmanda İsviçre'yi 85-60 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 21:10
2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye, İsviçre'yi 85-60 Yendi

Türkiye, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde İsviçre'yi 85-60 Mağlup Etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında deplasmanda İsviçre'yi net bir skorla 85-60 yendi. Mücadele, Site Sportif Saint-Leonard salonunda oynandı.

Maç Özeti

Karşılaşma boyunca kontrolü elinde tutan Türkiye, savunma ve hücumda dengeli performansıyla rakibine şans tanımadı. Maçın sonunda skor tabelasında Türkiye 85, ev sahibi İsviçre 60 olarak yer aldı.

Detaylar

Salon: Site Sportif Saint-Leonard

Hakemler: Wojciech Liszka, Lorenzo Baldini, Ritvars Helmsteins

Takımlar ve Skor Dağılımı

İsviçre: Selim Fofana 17, Yasmin Mambo 8, Alex Schumacher 8, Paul Gravet 5, Yoan Granvorka 2, Lucas Maniema 5, Yuri Solca 8, Matteo Picarelli 3, Noe Anabir, Toni Rocak 2, Killian Martin, Boris Mbala 2

Başantrenör: Gianluca Barilari

Türkiye: Tarık Biberovic 16, Kenan Sipahi 3, Yiğitcan Saybir 19, Ömer Yurtseven 11, Şehmus Hazer 8, Berk Uğurlu 5, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz 12, Yiğit Arslan 3, Sertaç Şanlı 2, Furkan Haltalı 2, Ercan Osmani 4

Başantrenör: Ergin Ataman

Periyot Sonuçları

1. Periyot: 17-23 (Türkiye lehine)

Devre: 25-41 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 42-65 (Türkiye lehine)

Türkiye, maç boyunca etkili savunma ve verimli hücum organizasyonlarıyla rakibini geride bırakarak elemelerdeki iddiasını sürdürdü.

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI, 2027 FIBA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ'NDEKİ İKİNCİ MAÇINDA DEPLASMANDA...

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI, 2027 FIBA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ'NDEKİ İKİNCİ MAÇINDA DEPLASMANDA İSVİÇRE'Yİ 85-60 MAĞLUP ETTİ.

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Stanimir Stoilov: "Galibiyeti Hak Ettiğimizi Düşünüyorum"
2
2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye, İsviçre'yi 85-60 Yendi
3
Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük 0-1 Beşiktaş (İlk Yarı)
4
Alanyaspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
5
Erol Bulut: "İstifamla Çok Fazla Şey Değişmez" — Antalyaspor 2-1 Mağlup
6
Sergen Yalçın’dan 3 değişiklik: Orkun ve Jota 11’de
7
Fenerbahçe - Galatasaray: Kadıköy'de 64. Randevu ve İstatistikler

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı