Beşiktaşlı Salih Uçan'da gerilme ve ödem tespit edildi

Başakşehir maçı sonrası MR'da Salih Uçan'ın sağ uyluk arka adalesinde Biceps Femoris tendon bileşkesinde gerilme ve ödem tespit edildi; tedavi başlatıldı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 19:48
Beşiktaşlı Salih Uçan'da gerilme ve ödem tespit edildi

Beşiktaşlı Salih Uçan'da gerilme ve ödem tespit edildi

Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıktı

RAMS Başakşehir'le oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan'da gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Salih Uçan'ın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adale, tendon bileşkesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.' denildi.

