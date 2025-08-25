DOLAR
21 Yaş Altı Bilardo: Mustafa Oğuz Ceylan Fransa'da Şampiyon

Avrupa 21 Yaş Altı 3 Bant Grand Prix Fransa etabında Mustafa Oğuz Ceylan şampiyon oldu, Selahattin Özkul üçüncülüğü elde etti.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 18:41
Mustafa Oğuz Ceylan Fransa'da 21 Yaş Altı Şampiyonu

Blois'te milli başarı: Selahattin Özkul kürsüde

Avrupa 21 Yaş Altı 3 Bant Bilardo Grand Prix serisinin Fransa ayağında milli sporcularımız önemli bir başarıya imza attı. Mustafa Oğuz Ceylan turnuvayı birinci tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun açıklamasına göre, Blois kentindeki final maçında Mustafa Oğuz, Danimarkalı Daniel Kristiansen'i 35-19 yenerek zafere ulaştı.

Yarı finalde Mustafa Oğuz'a kaybeden Selahattin Özkul ise turnuvayı 3'üncü sırada tamamladı ve kürsüye çıktı.

Fransa etabındaki bu başarı, Türkiye'nin genç bilardodaki yükselen performansını bir kez daha gösterdi.

