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21 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası C Grubu'nda Mücadele Edecek

Türkiye 21 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda C Grubu'nda İtalya, Mısır, Polonya, Cezayir ve Çekya ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 10:07
21 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası C Grubu'nda Mücadele Edecek

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası C Grubu'nda Mücadele Edecek

Milli takımımız, FIVB 21 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda C Grubu'nda mücadele etmeye hazırlanıyor. Endonezya'nın Surabaya şehrinde düzenlenecek olan bu büyük organizasyonda, ay-yıldızlı voleybolcularımızın rakipleri belirlendi.

Grup Aşamasındaki Rakipler

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan gelen bilgilere göre, İsviçre’nin Lozan kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde milli takımımız, C Grubuna düştü. Milli takımımız, grup aşamasında şu takımlarla karşılaşacak:

  • İtalya
  • Mısır
  • Polonya
  • Cezayir
  • Çekya

Toplamda 24 takımın katılacağı FIVB 21 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası, 7-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tüm gözlerin çevrileceği bu önemli organizasyonda, milli takımımıza başarılar diliyoruz.

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