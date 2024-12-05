21 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası C Grubu'nda Mücadele Edecek

Milli takımımız, FIVB 21 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda C Grubu'nda mücadele etmeye hazırlanıyor. Endonezya'nın Surabaya şehrinde düzenlenecek olan bu büyük organizasyonda, ay-yıldızlı voleybolcularımızın rakipleri belirlendi.

Grup Aşamasındaki Rakipler

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan gelen bilgilere göre, İsviçre’nin Lozan kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde milli takımımız, C Grubuna düştü. Milli takımımız, grup aşamasında şu takımlarla karşılaşacak:

İtalya

Mısır

Polonya

Cezayir

Çekya

Toplamda 24 takımın katılacağı FIVB 21 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası, 7-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tüm gözlerin çevrileceği bu önemli organizasyonda, milli takımımıza başarılar diliyoruz.