TFF'den Profesyonel Liglerde Futbolcu Uygunluk Değişiklikleri

TFF'den Yenilikçi Düzenlemeler
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerdeki futbolcu uygunluklarında önemli değişiklikler yaptığını duyurdu. Trendyol Süper Lig kapsamında kulüplerin A Takım kadrolarında 14 yabancı, maç kadrosunda ise 12 yabancı futbolcunun yer alabileceği belirtildi.
Profesyonel Liglerdeki Değişiklikler
TFF Yönetim Kurulu'nun yapılan son toplantısında alınan kararlara göre:
- Trendyol Süper Lig'de, A Takım listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e çıkarıldı. Ayrıca, Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan 14 futbolcunun A Takım listesine yazılması sağlandı. Bu futbolculardan 12'sinin müsabaka kadrosuna dahil edilmesi uygulamaya devam edecek.
- Trendyol 1. Lig'de, A Takım listesine yazılabilecek Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğu olmayan futbolcu sayısı 8 olarak belirlendi. Bu futbolculardan maç kadrosunda en fazla 6'sı aynı anda sahada olabilecek.
- TFF 2 ve TFF 3. Lig'de, 2023 - 2024 sezonunda uygulanan futbolcu uygunlukları yaş düzeltmeleri ile bu sezon da devam edecek.
Bu değişiklikler, kulüplerin kadro yapısını esneterek daha fazla fırsat sunmayı hedefliyor.