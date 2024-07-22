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TFF'den Profesyonel Liglerde Futbolcu Uygunluk Değişiklikleri

TFF, profesyonel liglerde futbolcu uygunluğunda tür değişiklikler yaptı. Yabancı futbolcu sayısı ve kadro düzenlemesi güncellendi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 20:40
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 20:40
TFF'den Profesyonel Liglerde Futbolcu Uygunluk Değişiklikleri

TFF'den Yenilikçi Düzenlemeler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerdeki futbolcu uygunluklarında önemli değişiklikler yaptığını duyurdu. Trendyol Süper Lig kapsamında kulüplerin A Takım kadrolarında 14 yabancı, maç kadrosunda ise 12 yabancı futbolcunun yer alabileceği belirtildi.

Profesyonel Liglerdeki Değişiklikler

TFF Yönetim Kurulu'nun yapılan son toplantısında alınan kararlara göre:

  • Trendyol Süper Lig'de, A Takım listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e çıkarıldı. Ayrıca, Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan 14 futbolcunun A Takım listesine yazılması sağlandı. Bu futbolculardan 12'sinin müsabaka kadrosuna dahil edilmesi uygulamaya devam edecek.
  • Trendyol 1. Lig'de, A Takım listesine yazılabilecek Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğu olmayan futbolcu sayısı 8 olarak belirlendi. Bu futbolculardan maç kadrosunda en fazla 6'sı aynı anda sahada olabilecek.
  • TFF 2 ve TFF 3. Lig'de, 2023 - 2024 sezonunda uygulanan futbolcu uygunlukları yaş düzeltmeleri ile bu sezon da devam edecek.

Bu değişiklikler, kulüplerin kadro yapısını esneterek daha fazla fırsat sunmayı hedefliyor.

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