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22. Sonbahar Göcek Yelken Yarış Haftası ve Atatürk Kupası'nda Şampiyonlar Belli Oldu

Muğla'da düzenlenen 22. Sonbahar Göcek Yelken Yarış Haftası ve Atatürk Kupası'nda kazananlar açıklandı. 763 yelkenci, 17 ülkeden 90 teknede mücadele etti.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 14:48
22. Sonbahar Göcek Yelken Yarış Haftası ve Atatürk Kupası'nda Şampiyonlar Belli Oldu

Yarışlar Fethiye'de Coşkuyla Tamamlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 22. Sonbahar Göcek Yelken Yarış Haftası ve Atatürk Kupası başarıyla sona erdi. Çeşitli kategorilerde yapılan yarışlar sonucunda şampiyonlar belirlendi.

Etkinlik Detayları

Göcek Yat Kulübü tarafından düzenlenen bu prestijli etkinlikte, 17 ülkeden 90 tekne ile 763 yelkenci yarıştı. Katılımcıların gösterdiği azim ve performans, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edildi.

Öne Çıkan Yatlar ve Kaptanları

Yarışlar sonucunda ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şu şekilde sıralandı:

  • IRC 1: Lagertha - Musikhin Sergei
  • IRC 2: Rossko Racer - Timofey Zhbankov
  • IRC 3: Bogatyr - Igor Rytov
  • IRC 4: Zacapa - Selim Kakis
  • IRC 5: İvana - Saveli Tumanov
  • CHR1: İmagine - Sokolov Aleksandr
  • CHR2: Capella II - Dmitry Komarov
  • CHR3: Orion - Aleksei Pereder

Bu yılki 22. Sonbahar Göcek Yelken Yarış Haftası, yelkencilik tutkunları için unutulmaz anlarla doluydu ve deniz sporlarının önemini bir kez daha gösterdi.

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