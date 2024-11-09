22. Sonbahar Göcek Yelken Yarış Haftası ve Atatürk Kupası'nda Şampiyonlar Belli Oldu

Yarışlar Fethiye'de Coşkuyla Tamamlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 22. Sonbahar Göcek Yelken Yarış Haftası ve Atatürk Kupası başarıyla sona erdi. Çeşitli kategorilerde yapılan yarışlar sonucunda şampiyonlar belirlendi.

Etkinlik Detayları

Göcek Yat Kulübü tarafından düzenlenen bu prestijli etkinlikte, 17 ülkeden 90 tekne ile 763 yelkenci yarıştı. Katılımcıların gösterdiği azim ve performans, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edildi.

Öne Çıkan Yatlar ve Kaptanları

Yarışlar sonucunda ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şu şekilde sıralandı:

IRC 1: Lagertha - Musikhin Sergei

Lagertha - Musikhin Sergei IRC 2: Rossko Racer - Timofey Zhbankov

Rossko Racer - Timofey Zhbankov IRC 3: Bogatyr - Igor Rytov

Bogatyr - Igor Rytov IRC 4: Zacapa - Selim Kakis

Zacapa - Selim Kakis IRC 5: İvana - Saveli Tumanov

İvana - Saveli Tumanov CHR1: İmagine - Sokolov Aleksandr

İmagine - Sokolov Aleksandr CHR2: Capella II - Dmitry Komarov

Capella II - Dmitry Komarov CHR3: Orion - Aleksei Pereder

Bu yılki 22. Sonbahar Göcek Yelken Yarış Haftası, yelkencilik tutkunları için unutulmaz anlarla doluydu ve deniz sporlarının önemini bir kez daha gösterdi.