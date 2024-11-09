22. Sonbahar Göcek Yelken Yarış Haftası ve Atatürk Kupası'nda Şampiyonlar Belli Oldu

Yarışlar Fethiye'de Coşkuyla Tamamlandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 22. Sonbahar Göcek Yelken Yarış Haftası ve Atatürk Kupası başarıyla sona erdi. Çeşitli kategorilerde yapılan yarışlar sonucunda şampiyonlar belirlendi.
Etkinlik Detayları
Göcek Yat Kulübü tarafından düzenlenen bu prestijli etkinlikte, 17 ülkeden 90 tekne ile 763 yelkenci yarıştı. Katılımcıların gösterdiği azim ve performans, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edildi.
Öne Çıkan Yatlar ve Kaptanları
Yarışlar sonucunda ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şu şekilde sıralandı:
- IRC 1: Lagertha - Musikhin Sergei
- IRC 2: Rossko Racer - Timofey Zhbankov
- IRC 3: Bogatyr - Igor Rytov
- IRC 4: Zacapa - Selim Kakis
- IRC 5: İvana - Saveli Tumanov
- CHR1: İmagine - Sokolov Aleksandr
- CHR2: Capella II - Dmitry Komarov
- CHR3: Orion - Aleksei Pereder
Bu yılki 22. Sonbahar Göcek Yelken Yarış Haftası, yelkencilik tutkunları için unutulmaz anlarla doluydu ve deniz sporlarının önemini bir kez daha gösterdi.