23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası: Abdullah Toprak Finale Yükseldi

Arnavutluk'taki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Abdullah Toprak, 65 kiloda finale çıkarak büyük bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 22:24
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası: Abdullah Toprak Finale Yükseldi

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası Tiran'da Başladı

Bu yıl Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, heyecan dolu müsabakalarla start aldı. Organizasyon, erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kilolarında gerçekleştirilen karşılaşmalarla başladı.

Abdullah Toprak'tan Final Başarısı

Müsabakalara katılan milli sporcu Abdullah Toprak, serbest stil 65 kiloda finale yükselerek Türk güreşinin gururu oldu. Yarı finalde, Khamzat Timourovitch Arsamerzouev (Fransa) ile karşılaşan Abdullah, karşılaşmayı 7-4 kazanmayı başardı.

Yarının final müsabakasında Toprak, bağımsız sporcu Amal Dzhandubaev ile ringe çıkacak. Bu maç, Abdullah için büyük bir fırsat ve uluslararası alanda önemli bir başarı anlamına geliyor.

Diğer Milli Güreşçilerin Durumu

Şampiyonanın ilk gününde mindere çıkan 5 milli güreşçinin tamamı yarı finale ulaşma başarısını gösterdi. Ancak, Bekir Keser (57 kilo), Umut Erdoğan (70 kilo), İbrahim Metehan Yaprak (79 kilo) ve Resul Güne (97 kilo) yarı finalde rakiplerine yenilerek bronz madalya mücadelesine çıkacaklar. Yarının karşılaşmalarında bu sporcular, Türkiye'yi yine en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak.

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