23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda İki Bronz Madalya

Mert İlbars ve Azat Sarıyar, Arnavutluk'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 22:41
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda İki Bronz Madalya

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Başarılar

Arnavutluk'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Mert İlbars ve Azat Sarıyar, grekoromen stilde kazandıkları bronz madalyalarla Türk güreşine önemli bir katkı sağladı.

Mert İlbars’tan Etkileyici Performans

Başkent Tiran'da gerçekleştirilen organizasyonun son gününde Mert İlbars, 60 kiloda önce repesaj maçını kazanmış, ardından Ukraynalı Bohdan Hryshyn ile yaptığı üçüncülük müsabakasını 5-0'lık skorla kazanarak bronz madalyayı boynuna takmayı başarmıştır.

Azat Sarıyar da Bronz Madalya Kazandı

67 kiloda Türkiye'yi temsil eden Azat Sarıyar, Polonya'dan Arslanbek Salimov ile yaptığı maçta 5-3 galip gelerek bronz madalya elde etti.

Diğer Milli Sporcuların Durumu

97 kilo bronz madalya maçında bağımsız sporcu Abubakar Khaslakhanau ile karşılaşan Muhittin Emre Helvacı, bu maçta mağlup olarak sıkletinde beşinci oldu.

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