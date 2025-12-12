DOLAR
Anthony Dennis: Göztepe'de Kariyerinin En Golcü Sezonunu Yaşıyor

Göztepe'nin Nijeryalı orta sahası Anthony Dennis, 2025-2026'da 14 maçta 3 golle kariyerinin en golcü dönemine ulaştı; Avrupa kulüpleri takipte.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:19
Anthony Dennis: Göztepe'de Kariyerinin En Golcü Sezonunu Yaşıyor

Anthony Dennis Göztepe'de kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor

Göztepe'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis, 2025-2026 sezonunda Trendyol Süper Lig'de sergilediği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon itibarıyla çıktığı 14 maçta attığı 3 gol, genç futbolcunun profesyonel kariyerinin en golcü dönemini oluşturuyor.

Performans ve geçmiş istatistikler

21 yaşındaki Dennis, mücadeleci oyunuyla öne çıkarken gol katkısıyla da takımına değer katıyor. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı forma ile 37 maçta gol kaydedemeyip 2 asist yapmıştı. 2023-24 sezonunda ise 1. Lig'de 2 gol, U19 takımında da 2 gol atmıştı.

Stoilov şans verdi

Anthony Dennis, Göztepe'nin scouting ekibi tarafından 2022-2023 sezonunda U19 takımına transfer edildi. İlk yarıyı genç takımla geçirdikten sonra Teknik Direktör Stanimir Stoilov tarafından A takımın devre arası kampına davet edildi. Kamptaki performansıyla teknik heyetin beğenisini kazanan Dennis, kısa sürede A takım kadrosuna girdi. Antrenmanlardaki hırsı ve isteğiyle dikkat çeken genç oyuncu, 2023-2024 sezonunda Çorum FK deplasmanında sakatlanan Doğan Erdoğan'ın yerine 19. dakikada oyuna girerek ilk profesyonel maçına çıktı ve sonrasında takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Avrupa kulüplerinin takibi

Göztepe'deki formuyla dikkat çeken Dennis'in birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girdiği bildirildi. Bazı kulüplerin Göztepe'nin kapısını çaldığı ve oyuncunun durumunu sorduğu ifade edilirken, sarı-kırmızılıların genç futbolcuyu kolay kolay bırakmak istemediği vurgulanıyor. Geçen yaz transfer döneminde Stuttgart, Leeds United ve Anderlecht'in ilgi gösterdiği; Belçika ekibinin ise 3.3 milyon Euroluk teklif sunduğu biliniyor.

