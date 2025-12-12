Kayseri'den Paralimpik Okçuluk Milli Takımı'na İki Sporcu: Kenan Babaoğlu ve Şehit Kemikkıran

Kayseri'den Paralimpik Okçuluk Milli Takımı'na İki Sporcu

Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları Kenan Babaoğlu ile Şehit Kemikkıran, 08-11 Aralık 2025 tarihlerinde Samsun'da düzenlenen 2026 Para Okçuluk Milli Takım Seçme Yarışması'nda kategorilerinde birinci olarak 2026 Paralimpik Okçuluk Milli Takımı'na seçildi.

Yarışma ve Kategori Detayları

Kenan Babaoğlu, Makaralı Yay Erkek Açık Kategorisi'nde birinci olurken; Şehit Kemikkıran W1 Erkekler Kategorisi'nde birincilik elde etti. Her iki sporcu da Türkiye'yi 2026'da paralimpik okçulukta temsil etmeye hak kazandı.

Tebrikler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporcuları ve antrenörleri Furkan Dernekli ile Emre Çömez'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

2026 PARA OKÇULUK MİLLİ TAKIM SEÇME YARIŞMASI’NDA MÜCADELE EDEN KAYSERİ SPOR A.Ş. SPOR KULÜBÜ’NDEN KENAN BABAOĞLU İLE ŞEHİT KEMİKKIRAN KATEGORİLERİNDE BİRİNCİ OLARAK PARALİMPİK OKÇULUK MİLLİ TAKIMI’NA SEÇİLDİLER.