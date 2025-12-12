DOLAR
Kayseri'den Paralimpik Okçuluk Milli Takımı'na İki Sporcu: Kenan Babaoğlu ve Şehit Kemikkıran

Kenan Babaoğlu ile Şehit Kemikkıran, 08-11 Aralık 2025 Samsun seçmelerinde birinci olarak 2026 Paralimpik Okçuluk Milli Takımı'na seçildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:13
Kayseri'den Paralimpik Okçuluk Milli Takımı'na İki Sporcu

Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları Kenan Babaoğlu ile Şehit Kemikkıran, 08-11 Aralık 2025 tarihlerinde Samsun'da düzenlenen 2026 Para Okçuluk Milli Takım Seçme Yarışması'nda kategorilerinde birinci olarak 2026 Paralimpik Okçuluk Milli Takımı'na seçildi.

Yarışma ve Kategori Detayları

Kenan Babaoğlu, Makaralı Yay Erkek Açık Kategorisi'nde birinci olurken; Şehit Kemikkıran W1 Erkekler Kategorisi'nde birincilik elde etti. Her iki sporcu da Türkiye'yi 2026'da paralimpik okçulukta temsil etmeye hak kazandı.

Tebrikler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporcuları ve antrenörleri Furkan Dernekli ile Emre Çömez'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

