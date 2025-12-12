Erzurum'da Basketbol Hakem Kursu Açıldı — 80 Kursiyer (9-11 Aralık 2025)

Erzurum'da Basketbol Hakem Kursu Açıldı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliğinin talepleri doğrultusunda Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen hakem kursu, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Kursa katılımın yoğun olması dikkat çekti.

Kurs Detayları ve Eğitmen

Kurs, 9-11 Aralık 2025 tarihleri arasında üç gün süreyle yapıldı. Toplam 80 kursiyerın müracaat ettiği programda eğitmenliği Klasman Hakemi Buğra Çağatay Savaş üstlendi. Kursu başarıyla tamamlayacak adaylar, Erzurum basketboluna hakem olarak hizmet edecekler.

İl Temsilcisinin Değerlendirmesi

Türkiye Basketbol Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Cem Culfa, kursa gösterilen yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti ifade ederek, kursun ilimizdeki hakem kadrosunu güçlendireceğini belirtti.

Teşekkür ve Destek

Culfa, kursun düzenlenmesinde emeği geçen Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na teşekkür etti. Ayrıca kapılarını açan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile destek veren ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'a da müteşekkir olduklarını ifade etti.

Ziyaret

Kursu, DSİ Spor Basketbol Sorumlusu İlknur Yapağı de ziyaret etti.

