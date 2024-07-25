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29. Troya Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Çanakkale'de Başlıyor

Troya Uluslararası Satranç Turnuvası, 18-24 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale'de gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 20:45
29. Troya Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Çanakkale'de Başlıyor

29. Troya Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Düzenleniyor

Çanakkale, 29. Troya Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'na ev sahipliği yapacak. Bu önemli organizasyon, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Çanakkale Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Tarih ve Mekan Bilgisi

Turnuva, 18-24 Ağustos tarihleri arasında ve Çanakkale Anafartalar Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Katılımcılar ve Beklentiler

Bölgedeki satranç severler için büyük bir etkinlik olacak olan bu turnuva, yerel ve uluslararası katılımlarla renklenecek.

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