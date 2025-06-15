3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda Şampiyon Eddy Merckx

3 Bant Bilardo Dünya Kupası Ankara'da Yapıldı

Ankara'da yapılan 3 Bant Bilardo Dünya Kupası, Belçikalı sporcu Eddy Merckx'in şampiyonluğuyla sonuçlandı. Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen bu prestijli organizasyon, Gölbaşı tesislerinde gerçekleştirildi.

Uluslararası Katılım ve Rekabet

22 ülkeden 149 sporcunun mücadele ettiği bu yılki Dünya Kupası, dünyanın en yetenekli bilardocularını bir araya getirdi. Gülbahçe içinde son derece heyecanlı geçen etkinlik, özellikle final müsabakalarıyla dikkat çekti.

Dereceye Giren Sporcular

Şampiyonanın sonuçları ise şu şekilde sıralandı:

1. Eddy Merckx (Belçika)

Eddy Merckx (Belçika) 2. Quyet Chien Tran (Vietnam)

Quyet Chien Tran (Vietnam) 3. Glenn Hofman (Hollanda)

Glenn Hofman (Hollanda) 3. Sameh Sidhom (Mısır)

Bu başarı, Merckx'in kariyerindeki önemli bir dönüm noktası oldu ve bilardo camiasında büyük bir yankı uyandırdı.

Ankara'da gerçekleştirilen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda Belçikalı sporcu Eddy Merckx birinci oldu. Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı'nda bulunan tesislerinde düzenlenen organizasyonda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.