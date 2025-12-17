Dursun Özbek: Birlik Çağrısı ve Proje Gündemi

Dursun Özbek'ten birlik çağrısı ve projelerde son durum

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen aralık ayı olağan divan kurulu toplantısında konuştu. Özbek, camiaya birlik vurgusu yaparak kulübün gündemindeki projeler ve yaşanan saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray Adası ve Hasnun Galip değerlendirmesi

Özbek, Galatasaray Adası'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle 22 Aralık'tan itibaren bir süre hizmet verilemeyeceğini açıkladı. Hasnun Galip'teki bina için yapılan incelemeye değinen başkan, belediye raporunu paylaştı ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bina artık iskan edilemez. Ya güçlendirin ya da yıkın yeniden yapın." Özbek, binanın ya güçlendirileceğini ya da yıkılıp yeniden yapılacağını belirterek konunun ilk genel kurulda üyelerin önüne getirileceğini söyledi.

Aslantepe: Yeni yönetim binası ve spor kompleksi

Aslantepe projesinin detaylarını aktaran Özbek, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile onaylanan projenin basketbol ve voleybol salonları, salon sporları tesisleri, yüzme havuzu ve konaklama tesisi içerdiğini belirtti. Projenin kulübün yönetimini stadın dışına taşıyacak kompakt bir yönetim binası sağlayacağını ifade etti. Zemin etütlerinin tamamlandığını ve mart veya nisan ayı başında temel atmayı planladıklarını söyledi. Aslantepe projesinin Galatasaray'ın önümüzdeki 100 yıllık vizyonu olduğunu vurguladı.

Kemerburgaz ve Mecidiyeköy çalışmalarında ilerleme

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde altyapı için ikinci faz çalışmalarının başladığını, altyapı sahaları ve tribünlü maç sahası yapımının sürdüğünü aktaran Özbek, konteynerlerle inşa faaliyetlerinin başladığını belirtti. Mecidiyeköy projesinde son iki aydır hızlı bir çalışma olduğunu ve projenin nisan sonu ve mayıs ayı başında tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Kendi imkanlarıyla büyük projeler

Galatasaray'ın projeleri kendi kaynaklarıyla yürüttüğünü söyleyen Özbek, Aslantepe projesinin yaklaşık 200 milyon Dolar değerinde olduğunu ifade etti. Riva dahil olmak üzere birçok projenin kulübün kendi imkanlarıyla gerçekleştirildiğini vurgulayarak üyelerden güven istedi: "Yeter ki bana ve arkadaşlarıma güvenin."

Hedefler, saldırılar ve birlik çağrısı

Sezon başında Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra önemli Avrupa hedefleri koyduklarını belirten Özbek, geçen haftaki olumsuz sonuca rağmen Şampiyonlar Ligi iddiasına devam edeceklerini söyledi. Üyelerine birlik çağrısı yaparak, kulübe yönelik saldırılara dikkat çekti: "Bizi yolumuzdan alıkoymak için dört bir koldan saldırılar devam ediyor." Özbek, tarafsız olması gereken makamların açıklamalarına ve yöneticilere verilen cezalara değindi, 3.5 senedir görevde olduklarını hatırlattı ve "Ne yaparlarsa yapsınlar Galatasaray’ın başarısını engelleyemezler" sözleriyle birlik vurgusunu yineledi.

Başkan Özbek, konuşmasının sonunda tüm üyelerin yeni yılını kutladı.

