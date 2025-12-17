DOLAR
Pazarspor 1-0 Karabük İdman Yurdu | TFF 3. Lig 14. Hafta

Pazarspor, TFF 3. Lig 3. Grup 14. haftada Karabük İdman Yurdu'nu 1-0 mağlup etti; gol Emre Akgün'den (62').

Yayın Tarihi: 17.12.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 15:23
Pazarspor 1-0 Karabük İdman Yurdu

TFF 3. Lig 3. Grup 14. hafta maçında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Karabük İdman Yurdu'nu 1-0 mağlup etti. Mücadelenin tek golünü Emre Akgün (dk. 62) kaydetti.

Maç Detayları

Hakemler: Bekir Doğan, Ahmet Yılmaz Oğuz, Anıl Çiftçi

Kadrolar

Pazarspor: Ahmet Çağrı Güney, Aras Aydın, Emre Akgün, Serhat Hazır, Ali Alperen Çelik (Enes Tonyalı dk. 90+1), Erhan Şengül, Gökmen Aydoğdu, Şükrü Göksu Öner (Niyazi Kılıç dk. 68), Eren Türkkal, Mehmet Can Davarcıoğlu (İbrahim Metin dk. 90+1), Ali Burak Atmaca

Karabük İdman Yurdu: Furkan Yasin Çevik, Kağan Köroğlu, Muhammet Salih Kaya, Muhammed Semih Kocatürk, Samet Balkaya, Mert Özyıldırım, Ege Okka, Caner Can Kaya (Mustafa Yılmaz dk. 46), Ahmet Türkyılmaz (Arda Kartal dk. 46, Furkan Kilik dk. 81), Seyit Ali Kahya, Kaan Erdoğan

Gol ve Kartlar

Gol: Emre Akgün (dk. 62) — Pazarspor

Sarı kartlar: Erhan Şengül (Pazarspor); Samet Balkaya, Kağan Köroğlu, Şükrü Göksu Öner (Karabük İdman Yurdu)

