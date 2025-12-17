TFF 3. Lig: Giresunspor 0-2 Zonguldakspor FK
Maç özeti
TFF 3. Lig 3. Grup 14. hafta mücadelesinde Giresunspor, konuk ettiği Zonguldakspor FK'ya 2-0 mağlup oldu.
Maç Bilgileri
Stat: Çotanak
Hakemler: Talha Öztürk, Volkan Esen, Turan Çelik, Eren Delioğlu
Goller
Özcan Yaşar (dk. 46), Muhammed Alzin (dk. 72) — Zonguldakspor FK
Kadrolar
Giresuınspor: Göktan, Ali Emirhan, Talha, Emirhan, Orçun Kaan, Yunus Emre (Mustafa Kuzey dk. 52), Yiğit Hasan, Şenel Hami, Muhammet (Esat dk. 90+2), Şahin, Muhammet Bedirhan (Arda Efe dk. 72)
Zonguldakspor FK: Enes, Fadıl, Özkan (Melih Mert dk. 90), Fatih Yiğit, Adem Ali (Emir dk. 82), Yiğit, Ali, Kemal, Özcan, Muhammed, Berkay
Sarı Kartlar
Şenel Hami Aydemir, Mustafa Kuzey Kaşık, Ali Emirhan Akçay, Yiğit Karataş (Giresunspor); Ali Barak, Muhammed Alzin, Adem Ali Barkan (Zonguldakspor FK)
