TFF 3. Lig: Giresunspor 0-2 Zonguldakspor FK

TFF 3. Lig 3. Grup 14. haftasında Zonguldakspor FK, Çotanak'ta Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 15:22
TFF 3. Lig: Giresunspor 0-2 Zonguldakspor FK

Maç özeti

TFF 3. Lig 3. Grup 14. hafta mücadelesinde Giresunspor, konuk ettiği Zonguldakspor FK'ya 2-0 mağlup oldu.

Maç Bilgileri

Stat: Çotanak

Hakemler: Talha Öztürk, Volkan Esen, Turan Çelik, Eren Delioğlu

Goller

Özcan Yaşar (dk. 46), Muhammed Alzin (dk. 72) — Zonguldakspor FK

Kadrolar

Giresuınspor: Göktan, Ali Emirhan, Talha, Emirhan, Orçun Kaan, Yunus Emre (Mustafa Kuzey dk. 52), Yiğit Hasan, Şenel Hami, Muhammet (Esat dk. 90+2), Şahin, Muhammet Bedirhan (Arda Efe dk. 72)

Zonguldakspor FK: Enes, Fadıl, Özkan (Melih Mert dk. 90), Fatih Yiğit, Adem Ali (Emir dk. 82), Yiğit, Ali, Kemal, Özcan, Muhammed, Berkay

Sarı Kartlar

Şenel Hami Aydemir, Mustafa Kuzey Kaşık, Ali Emirhan Akçay, Yiğit Karataş (Giresunspor); Ali Barak, Muhammed Alzin, Adem Ali Barkan (Zonguldakspor FK)

