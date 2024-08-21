3. Uluslararası Gran Fondo Ankara Bisiklet Yarışı Başlıyor

3. Uluslararası Gran Fondo Ankara Bisiklet Yarışı

25 Ağustos Pazar günü, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Gran Fondo Başkent Amatör Yol Bisiklet Yarışı, "Pedallar spor, sağlık ve sürdürülebilirlik için dönecek" temasıyla gerçekleştirilecek.

Etkinliğin Detayları

Bu yıl, Bilkent Center bölgesinde başlayacak organizasyona katılım bekleniyor. Yaklaşık 1500 sporcu, 34 farklı ülkeden gelen katılımcılarla birlikte 90.7 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

Karbon Salınımı ve Sağlıklı Yaşam Vurgusu

Organizasyon, yalnızca bir yarış olmanın ötesinde, bisiklet sporunun yerel ve küresel ölçekte gelişmesine katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda karbon salınımını azaltma önemine de dikkat çekiyor. Spor turizmi ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması hedefleniyor.

Katılımcılar için kısa parkur seçeneklerinin de sunulacağı bu etkinlik, geniş bir kitleye hitap ederek bisiklet tutkusunu yaymayı amaçlıyor.