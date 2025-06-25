30. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası Alanya'da Tamamlandı

30. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası Tamamlandı

Hentbolda geleneksel hale gelen Ramazan Demirci Açık Alan Turnuvası 'nın 30'uncusu, Antalya'nın Alanya ilçesinde başarılı bir şekilde tamamlandı.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Milli Egemenlik Stadı'ndaki turnuva, final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. 50 takım ve 800 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen bu önemli organizasyon, hentbolseverler için unutulmaz anlara sahne oldu.

Birincilik Kategorileri

Turnuvada dört farklı yaş kategorisinde birinci olan ekipler şöyle belirlendi:

2008-2009 doğumlu sporcular

Kızlar: Sivas Belediye SK

Erkekler: Giresun İl Karması

Kızlar: Erkekler: 2010-2011 doğumlu sporcular

Kızlar: Kıbrıs Esentepe SK

Erkekler: Ankara Gençlik Merkezleri SK

Kızlar: Erkekler: 2012-2013 doğumlu sporcular

Kızlar: Tokat İl Karması

Erkekler: Batman İl Karması

Kızlar: Erkekler: 2014-2015-2016 doğumlu sporcular

Kızlar: Antalya Kepez Belediye A

Erkekler: Kastamonu Sherin İnebolu SK

Turnuvanın her aşamasında sergilenen sporcu ruhu ve dostluk, hentbol camiasında büyük bir coşkuyla karşılandı.

Hentbolda geleneksel hale gelen Ramazan Demirci Açık Alan Turnuvası'nın 30'uncusu, Antalya'nın Alanya ilçesinde tamamlandı.

Hentbolda geleneksel hale gelen Ramazan Demirci Açık Alan Turnuvası'nın 30'uncusu, Antalya'nın Alanya ilçesinde tamamlandı.