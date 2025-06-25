30. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası Alanya'da Tamamlandı

30. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası Tamamlandı
Hentbolda geleneksel hale gelen Ramazan Demirci Açık Alan Turnuvası 'nın 30'uncusu, Antalya'nın Alanya ilçesinde başarılı bir şekilde tamamlandı.
Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Milli Egemenlik Stadı'ndaki turnuva, final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. 50 takım ve 800 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen bu önemli organizasyon, hentbolseverler için unutulmaz anlara sahne oldu.
Birincilik Kategorileri
Turnuvada dört farklı yaş kategorisinde birinci olan ekipler şöyle belirlendi:
- 2008-2009 doğumlu sporcular
Kızlar: Sivas Belediye SK
Erkekler: Giresun İl Karması
- 2010-2011 doğumlu sporcular
Kızlar: Kıbrıs Esentepe SK
Erkekler: Ankara Gençlik Merkezleri SK
- 2012-2013 doğumlu sporcular
Kızlar: Tokat İl Karması
Erkekler: Batman İl Karması
- 2014-2015-2016 doğumlu sporcular
Kızlar: Antalya Kepez Belediye A
Erkekler: Kastamonu Sherin İnebolu SK
Turnuvanın her aşamasında sergilenen sporcu ruhu ve dostluk, hentbol camiasında büyük bir coşkuyla karşılandı.
Hentbolda geleneksel hale gelen Ramazan Demirci Açık Alan Turnuvası'nın 30'uncusu, Antalya'nın Alanya ilçesinde tamamlandı.
Hentbolda geleneksel hale gelen Ramazan Demirci Açık Alan Turnuvası'nın 30'uncusu, Antalya'nın Alanya ilçesinde tamamlandı.