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4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvasında Çeyrek Final Heyecanı

4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Yarın yarı finaller gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 15:02
4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvasında Çeyrek Final Heyecanı

4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, Şırnak'ta düzenlenen çeyrek final karşılaşmalarıyla büyük bir heyecanla devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destekleri ve bölgesel katkılarla organize edilen turnuvada, 47 sporcu Fas, Gürcistan, Hollanda, Macaristan, Ukrayna, Bulgaristan, Rusya ve Türkiye'den yarışıyor.

Üniversite yerleşkesindeki 2 kapalı ve 4 açık kortta gerçekleştiren turnuva, "Cudi", "Gabar", "Faraşin", "Kato", "Botan" ve "Sefine" isimleri verilmiş olan kortlarda yapılıyor. Çeyrek final maçlarına katılan sporcular, ilk iki turu başarıyla geçmenin mutluluğunu yaşıyor.

14 yaşındaki Can Taşkıran, Ankara'dan katılarak yarı finale yükselmenin sevinciyle açıklamalarda bulundu. Taşkıran, "Turnuvada genellikle iyi oynadığımı düşünüyorum. Bu performansımı sürdürmeyi hedefliyorum. Turnuvaya çok iyi hazırlandım ve destekleyen antrenörüm ile aileme teşekkür ederim," diyerek düşüncelerini paylaştı.

Baba Bülent Taşkıran ise, 18 Mayıs Pazar günü geldikleri Şırnak'ta çok iyi vakit geçirdiklerini ve müsabakaların başarılı geçtiğini belirtti. Oğlu için şampiyonluk hayalini dile getiren Taşkıran, organizasyona yönelik memnuniyetini vurguladı.

İstanbul’dan katılan 15 yaşındaki Yalın Akman da yarı finale çıkmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, antrenmanda yaşadığı sakatlığa rağmen mücadele ettiğini kaydetti. Akman, "Babam da kortun kenarından destek verdi, onu mahcup etmemiş oldum. Yarın maçı kazanarak finale çıkmayı ve şampiyon olmayı hedefliyorum," şeklinde konuştu.

Turnuvada yarın yarı final müsabakaları gerçekleşecek. Bu müsabakalardaki gelişmeler, tenis severler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Şırnak'ta düzenlenen 4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'na, çeyrek final karşılaşmalarıyla...

Şırnak'ta düzenlenen 4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'na, çeyrek final karşılaşmalarıyla devam edildi. Turnuvada ilk iki turu geçen sporcular, "Cudi", "Gabar", "Faraşin", Kato", "Botan" ve "Sefine" isimlerinin verildiği kortlarda bugün çeyrek final mücadelesine çıktı.

Şırnak'ta düzenlenen 4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'na, çeyrek final karşılaşmalarıyla...

Şırnak'ta düzenlenen 4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'na, çeyrek final karşılaşmalarıyla devam edildi. Turnuvada ilk iki turu geçen sporcular, "Cudi", "Gabar", "Faraşin", Kato", "Botan" ve "Sefine" isimlerinin verildiği kortlarda bugün çeyrek final mücadelesine çıktı.

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