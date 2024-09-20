4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 22 Eylül'de Başlıyor

4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Konuşuluyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından organize edilen 4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, bu yıl 22 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Yarış, iki yönlü olarak yerli ve yabancı profesyonel ve amatör sporcuları aynı çatı altında buluşturmayı hedefliyor.

Teması: Koramaz Vadisi

Bu yıl yarı maratonun teması, katılımcılara Kayseri’nin doğal ve kültürel mirasını keşfetme fırsatı verecek şekilde 'Koramaz Vadisi' olarak belirlenmiş durumda. Bu özel tema, yarışın katılımını artırmayı amaçlıyor.

Ödül Dağıtımı

Maratona katılacak sporculara toplamda 1 milyon 64 bin lira değerinde para ödülü dağıtılacak. Yarış, 3 farklı kategoride düzenlenecek ve bu sayede her yaştan ve seviyeden koşucuya hitap edilecek.

Çocuk Maratonu

4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu etkinlikleri kapsamında, yarın (21 Eylül) saat 14.00'te çocuk maratonu gerçekleştirilecektir. Bu etkinlik, genç sporcuları teşvik etmek adına önemli bir fırsat sunmaktadır.