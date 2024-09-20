DOLAR
34,11 -0,29%
EURO
38,1 -0,12%
ALTIN
2.863,78 -1,31%
BITCOIN
2.143.331,47 0,39%

4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 22 Eylül'de Başlıyor

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kayseri Yarı Maratonu, 22 Eylül'de 'Koramaz Vadisi' temasıyla koşulacak.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 16:08
4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 22 Eylül'de Başlıyor

4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Konuşuluyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından organize edilen 4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, bu yıl 22 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Yarış, iki yönlü olarak yerli ve yabancı profesyonel ve amatör sporcuları aynı çatı altında buluşturmayı hedefliyor.

Teması: Koramaz Vadisi

Bu yıl yarı maratonun teması, katılımcılara Kayseri’nin doğal ve kültürel mirasını keşfetme fırsatı verecek şekilde 'Koramaz Vadisi' olarak belirlenmiş durumda. Bu özel tema, yarışın katılımını artırmayı amaçlıyor.

Ödül Dağıtımı

Maratona katılacak sporculara toplamda 1 milyon 64 bin lira değerinde para ödülü dağıtılacak. Yarış, 3 farklı kategoride düzenlenecek ve bu sayede her yaştan ve seviyeden koşucuya hitap edilecek.

Çocuk Maratonu

4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu etkinlikleri kapsamında, yarın (21 Eylül) saat 14.00'te çocuk maratonu gerçekleştirilecektir. Bu etkinlik, genç sporcuları teşvik etmek adına önemli bir fırsat sunmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Ekim ayında tiryakileri karalar bağlayacak! Sigara fiyatlarında taze revize haberi geldi

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış

TEB, Yapı Kredi ve Garanti faizsiz taşıt kredisini açıkladı! O markayı alacak olan yaşadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Genç Motokrosçular Romanya'da Hedef Büyütüyor
2
4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 22 Eylül'de Başlıyor
3
Felipe Melo'dan Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Öncesi Sarı-Lacivertli Taraftarları Kızdıracak Açıklama
4
Adnan Sezgin'e Macar Liyakat Nişanı Şövalye Haçı
5
Voleybol: Beşiktaş Kadın Takımı, Keçiören Belediyesi'ni Rahat Geçti
6
Galatasaray Derbisi Öncesi Önemli İsimlerin Güveni
7
TFF, Ampute Futbol Milli Takımı ile Önemli Bir Toplantı Gerçekleştirdi

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

TEB, Yapı Kredi ve Garanti faizsiz taşıt kredisini açıkladı! O markayı alacak olan yaşadı

Ekim ayında tiryakileri karalar bağlayacak! Sigara fiyatlarında taze revize haberi geldi

Sosyal yardımlar da artıyor! Milyonlara artı yüzde 9 zam müjdesi verildi

Benzine ağır darbe FED sonrası geliyor! Benzin fiyatlarında dev zam kapıda geliyor!

KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış