Gaziantep FK'dan Beşiktaş Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

Gaziantep FK, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 10 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı için hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladıktan sonra, taktik çalışmalarla devam etti ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürmeyi planlıyor. Takım, Beşiktaş karşısında güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor.