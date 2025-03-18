Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Şampiyonluk İddiası: "5. Yıldız İçin Mücadelemiz Sürecek"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 5. yıldız hedefiyle ilgili umutlu açıklamalarda bulundu ve destek istedi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 21:58
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Şampiyonluk İddiası: "5. Yıldız İçin Mücadelemiz Sürecek"

Dursun Özbek'ten Şampiyonluk Mesajları

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bu sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedeflerine ulaşacaklarına inandığını ifade etti. Özbek, "Çok zor bir sezonun sonuna geliyoruz. Mücadelemiz aslında saha içinde değil. Saha dışında da çok çetin bir mücadele veriyoruz. Başarıya odaklıyız," dedi.

Taraftar Desteğinin Önemi

Özbek, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) düzenlediği iftar yemeğinde, destek için taraftarlara ihtiyaç duyduklarını vurguladı: "Bugüne kadar verdiğiniz desteğin devam etmesini rica ediyorum." Galatasaray'ın köklü geçmişine ve değerlerine de dikkat çeken Özbek, bu süreçte birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Süper Lig Şampiyonluğu ve Komplo Teorileri

Özbek, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına dair, "Sataşmalar, algı yaratma peşinde koşmalar en üst seviyede. Bunlara hiç aldırmayın," diyerek geçmişte yaşananlara atıfta bulundu. Özbek, ayrıca, "2017'de, 'Fenerbahçe dördüncü yıldızı takmadan biz beşinci yıldızı takarız.' demiştim. Gerçekten de bu yolda yürüyoruz," ifadelerini kullandı.

Akademi Gelişmeleri

Başkan Özbek, Murat Sancaktar'dan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne iki yeni saha yapma sözü aldığını belirtti. Önerilen sahaların yanı sıra, akademi binası ve dört saha yapımına da ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Özbek, Galatasaray'ın dayanışma kültürüne dikkat çekerek, birlikte çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Sancaktar'ın "Emriniz olur." yanıtıyla sürecin ilerleyeceğinin sinyallerini de verdi.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 GSYİAD) iftar yemeği Hotel Raffles...

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 GSYİAD) iftar yemeği Hotel Raffles İstanbul'da gerçekleştirildi. İftar programına Galatasaray Başkanı Dursun Özbek (sol 4), eski başkanlardan Adnan Polat (sağ 4) ve teknik direktör Okan Buruk da (sağ 3) katıldı.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 GSYİAD) iftar yemeği Hotel Raffles...

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 GSYİAD) iftar yemeği Hotel Raffles İstanbul'da gerçekleştirildi. İftar programına Galatasaray Başkanı Dursun Özbek (sol 4), eski başkanlardan Adnan Polat (sağ 4) ve teknik direktör Okan Buruk da (sağ 3) katıldı.

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