48. Hitit Rallisi Ankara’da Başlıyor

48. Hitit Rallisi 27-28 Temmuz Tarihinde Ankara’da Düzenlenecek

48. Hitit Rallisi, 27-28 Temmuz tarihlerinde Ankara’da otomobil tutkunlarını buluşturacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, bu yılki ralli, 3 yıllık bir aranın ardından Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından düzenleniyor.

Start Seremonisi ve Seyirci Etabı

Ralli, 27 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30’da Keçiören Belediyesi önündeki start seremonisi ile başlayacak. Aynı gün saat 19.30’da Ankapark’ta seyirci etabı ile devam edecek.

Etaplar ve Sonuçlar

Ekipler, 28 Temmuz Pazar günü Keçiören, Çubuk, Kahramankazan ve Yenimahalle ilçelerinden geçen toplam 79,75 kilometre uzunluğundaki 7 etabı tamamlayarak saat 17.00’de Crowne Plaza Ankara’daki finiş podyumunda organizasyonu sonlandıracak.

Destekleyen Kuruluşlar: Etkinliğin düzenlenmesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Belediyesi, Kahramankazan Belediyesi, Orange Fox, Petlas ve ANGİAD gibi kuruluşlar önemli katkılarda bulunuyor.