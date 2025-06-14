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49. Hitit Rallisi Renkli Başlangıcı ile Beypazarı'nda Gerçekleşti

49. Hitit Rallisi, Beypazarı'nda renkli seremonilerle başladı. Pilotlar zorlu parkurlarla mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 21:35
49. Hitit Rallisi Renkli Başlangıcı ile Beypazarı'nda Gerçekleşti

49. Hitit Rallisi Başladım

49. Hitit Rallisi, Türkiye'nin başkenti Ankara'nın tarihi ilçesi Beypazarı'nda, etkileyici bir açılış seremonisi ile start aldı. Rallinin başlangıç noktası olan Beypazarı 75. Yıl Bulvarındaki etkinlik, klasikten modern otomobillere kadar birçok aracın sergilendiği renkli görüntülere sahne oldu.

Seyirci Özel Etabı ile Heyecan Dorukta

Saatler sabahın erken saatlerini gösterdiğinde, ilçedeki klasik otomobiller gösteri turu yaparak katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Rallinin seyirci özel etabı, Ayvaşık Mahallesi'nde gerçekleştirildi ve pilotlar arasındaki mücadele izleyenlere unutulmaz anlar sundu.

Zorlu Parkurlar ve Ödül Töreni Bekleniyor

Yarının programında, zorlu stabilize parkurlarla mücadele etmeye hazırlanan pilotlar, yarış sonunda ödül töreninde bir araya gelecekler. Rallinin startını veren Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve Ankara Otomobil Spor Kulübü Başkanı Sinan Çetin, pilotlara kazasız bir yarış diledi.

49. Hitit Rallisi, başkentin tarihi ilçesi Beypazarı'nda renkli görüntülerle başladı....

49. Hitit Rallisi, başkentin tarihi ilçesi Beypazarı'nda renkli görüntülerle başladı. Organizasyonun startı, Beypazarı 75. Yıl Bulvarı'ndan açılış seremonisiyle verildi. Rallinin startı seyirci özel etabıyla Ayvaşık Mahallesi'nde yapılırken, pilotların mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu.

49. Hitit Rallisi, başkentin tarihi ilçesi Beypazarı'nda renkli görüntülerle başladı....

49. Hitit Rallisi, başkentin tarihi ilçesi Beypazarı'nda renkli görüntülerle başladı. Organizasyonun startı, Beypazarı 75. Yıl Bulvarı'ndan açılış seremonisiyle verildi. Rallinin startı seyirci özel etabıyla Ayvaşık Mahallesi'nde yapılırken, pilotların mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu.

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