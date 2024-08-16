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64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Büyük Coşkuyla Başladı

Balıkesir'de 64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri açılış töreni düzenlendi. 1711 güreşçi katılacak.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 16:57
64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Büyük Coşkuyla Başladı

64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Balıkesir'de, Büyükşehir Belediyesi ile Karesi Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen 64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin açılış töreni, büyük bir coşkuyla yapıldı.

Açılış Töreni Detayları

Kurtdere Mahallesi'ndeki Kurtdere Er Meydanı'nda düzenlenen etkinlik öncesi, minik 1, minik 2, teşvik ve çeşitli boy kategorilerindeki katılımcıların boy ayrımları yapıldı.

Etkinliğe Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık ve Güreş Ağası Kemal Aydın, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sırasında Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın anıt mezarına da bir ziyaret gerçekleştirildi. Mevlid-i Şerif'in okunmasının ardından, katılımcılara yemek ikram edildi.

Kurtdereli Mehmet’in Torununa Ziyaret

Başkan Akın, Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın hayattaki tek torunu Havva Dakdevir'i ziyaret ederek elini öptü.

Şampiyonların Mücadelesi

64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'ne 76'sı başpehlivan olmak üzere toplam 1711 güreşçi katılacak. Müsabakalar, yarın başlayacak ve final güreşi 18 Ağustos Pazar günü yapılacak. Etkinlik ödül töreniyle sona erecek.

Kurtdereli Mehmet Hakkında Kısa Bilgi

Kurtdereli Mehmet Pehlivan, 1865 yılında Bulgaristan sınırlarında doğmuş ve yurt dışında birçok prestijli güreşte uluslararası unvanlar kazanmıştır. 1900'lerin başında 32 gecede 43 maç yaparak 'cihan şampiyonu' unvanını kabullenmiştir. Son güreşini 1931'de İstanbul'da yapmış ve vefatının ardından 1939 yılında Balıkesir'de, Kurtdere Mahallesi'ndeki mezarıyla anılmaktadır.

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