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87 Yıl Sonra Başkent Derbisi Alt Ligde: MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği Karşılaşıyor

87 yıllık rekabet, 23 Kasım Cumartesi günü Trendyol 1. Lig'de yeniden alevleniyor. MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, alt ligde mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 11:11
87 Yıl Sonra Başkent Derbisi Alt Ligde: MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği Karşılaşıyor

87 Yıl Sonra Yeniden Alt Ligde Karşılaşacaklar

Başkent'in köklü futbol kulüpleri MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Bu maç, iki kulüp arasındaki 87 yıllık rekabetin bir başka bölümünü oluşturacak ve her iki takımın da alt ligdeki mücadelelerini sürdürebilme arzusunu perçinleyecek.

Geçmişe Yolculuk: İlk Mücadele 1937'de

87 yıl önceki gösterdiği rekabet tarihine dayanarak, bu takımlar genel olarak Süper Lig'de karşılaşmış olsa da sadece dört kez 1. Lig'de mücadele etmişlerdir. Bu ligdeki karşılaşmalarında MKE Ankaragücü üstünlüğünü elinde bulunduruyor; iki ekip, 1980-1981 ve 2021-2022 sezonlarında aynı ligde yer aldı ve bu karşılaşmalarda MKE Ankaragücü 4 galibiyet elde etti.

Unutulmaz Anılar ve En Büyük Galibiyetler

İki takımın daha önceki mücadelelerinde, en unutulmaz karşılaşmalardan biri 10 Şubat 1991'de gerçekleşti. Bu Süper Lig karşılaşmasında MKE Ankaragücü, rakibi karşısında 7-2'lik çok farklı bir skorla galip geldi. Diğer yandan, Gençlerbirliği rakibiyle en farklı galibiyetini 4-0'lık skorla 5 Mart 2005'te aldı.

Son 8 Maçta MKE Ankaragücü'nün Üstünlüğü

Son 8 karşılaşmada MKE Ankaragücü rakibine karşı galibiyet almayı başardı. Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'nü son olarak Süper Lig'de 23 Şubat 2020'de yendi; ancak o tarihten bu yana 8 maçta rakibiyle mücadele edemedi.

Aynı Statta Kıran Kırana Mücadele

Her iki takım da uzun yıllardır Ankara'daki aynı stadyumu kullanıyor. Ulus'taki Ankara 19 Mayıs Stadı yıkılana kadar bu iki köklü kulübü ağırladı. Günümüzde ise iç saha maçlarını Eryaman Stadı’nda gerçekleştirmektedirler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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