İspanya - Türkiye maçını Felix Zwayer yönetecek
A Millî Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında İspanya ile oynayacağı mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.
Karşılaşma, 18 Kasım Salı günü saat TSİ 22.45’te Sevilla’daki La Cartuja Stadyumunda oynanacak. Maçın hakem kadrosu UEFA tarafından açıklandı.
Hakem kadrosu
Baş hakem: Felix Zwayer (Almanya Futbol Federasyonu)
Yardımcı hakemler: Robert Kempter, Christian Dietz
4. hakem: Sven Jablonski
VAR: Bastian Dankert
AVAR: Daniel Schlager
