İspanya - Türkiye maçını Felix Zwayer yönetecek

A Millî Takım’ın 18 Kasım’daki İspanya maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek; yardımcıları Kempter ve Dietz; VAR Dankert, AVAR Schlager.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 13:14
İspanya - Türkiye maçını Felix Zwayer yönetecek

İspanya - Türkiye maçını Felix Zwayer yönetecek

A Millî Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında İspanya ile oynayacağı mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Karşılaşma, 18 Kasım Salı günü saat TSİ 22.45’te Sevilla’daki La Cartuja Stadyumunda oynanacak. Maçın hakem kadrosu UEFA tarafından açıklandı.

Hakem kadrosu

Baş hakem: Felix Zwayer (Almanya Futbol Federasyonu)

Yardımcı hakemler: Robert Kempter, Christian Dietz

4. hakem: Sven Jablonski

VAR: Bastian Dankert

AVAR: Daniel Schlager

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN 2026 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ E GRUBU SON MAÇINDA İSPANYA İLE...

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN 2026 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ E GRUBU SON MAÇINDA İSPANYA İLE OYNAYACAĞI MÜCADELEYİ ALMAN HAKEM FELİX ZWAYER YÖNETECEK.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Deaflympics 2025: Futbol ve Hentbol Millileri Tokyo’da Kayıpsız İlerliyor
2
İspanya - Türkiye maçını Felix Zwayer yönetecek
3
Özbelsan Sivasspor, Esenler Erokspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor
4
Erzincan Grekoromen Takımı 1. Lig'de Yarı Finalde
5
Alp Aksoy: 2030'da İlk Türk Formula 1 Pilotu Hedefi
6
Madalya Hedefi ve Depreme Saygı: Sevilay Öztürk'ün Hikayesi
7
Mersin'de 9. Uluslararası Satranç Turnuvası'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?