Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Muhammet Emin Çakır, Gaziantep'te düzenlenen Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 55 kg Grekoromen stilde Türkiye şampiyonu oldu.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 17:12
ADÜ'lü Muhammet Emin Çakır, 55 kg Grekoromen Türkiye Şampiyonu

Gaziantep'te düzenlenen Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Muhammet Emin Çakır, 55 kilogram Grekoromen stilinde gösterdiği üstün performansla Türkiye Şampiyonu oldu.

Zorlu müsabakalarda rakiplerini geride bırakan Çakır, elde ettiği bu başarıyla hem üniversitesini hem de Aydın'ı gururlandırdı.

Rektörün değerlendirmesi

Prof. Dr. Bülent Kent başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Sporun disiplin, azim ve kararlılık gerektiren yönlerini en iyi şekilde yansıtan bu başarıda emeği geçen öğrencimizi ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Üniversite olarak sporcu öğrencilerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Üniversitenin tebriki

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi de yaptığı paylaşımla, Türkiye Şampiyonu olan öğrencisi Muhammet Emin Çakır'ı tebrik ederek, spor yaşamı ve akademik kariyerinde başarılarının devamını diledi.

