Aliağa FK 1-1 68 Aksaray Belediyespor | TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. Hafta

Aliağa FK 1-1 68 Aksaray Belediyespor
Maç: TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. haftasında Aliağa FK, sahasında 68 Aksaray Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler ve Kadrolar
Hakemler: Muhammed Ömür, Esra Arıkboğa, İsmail Semih İleri
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Veli, Kerem, Erhan, Musa (Oktay Kancı dk. 46), Hasan, Mertcan, Harun, Mustafa (Yusuf Erdem dk. 66), Oğuzhan Yıldırım (Göktuğ dk. 46), Ahmet İlhan (Furkan dk. 78)
Teknik Direktör: Polat Çetin
68 Aksaray Belediyespor: Zekeriya, Alperen, İlker, (Kral Hanifi dk. 90), Özkan, Muhammet, Bahattin, Sezer, Arda, Kürşad, (Uğur dk. 57), Serhat, Oğuzhan Aksoy
Teknik Direktör: Serhat Gülpınar
Goller ve Kartlar
Goller: Özkan (dk. 38) (68 Aksaray Belediyespor), Ahmet İlhan (dk. 45) (Aliağa FK)
Kırmızı Kartlar: Veli Çetin (dk. 90), Kerem Paykoç (dk. 90), Polat Çetin (Teknik Direktör) (Aliağa FK), Özkan Yıldırım (dk. 90) (68 Aksaray Belediyespor)
Sarı Kartlar: Erhan Kartal, Ahmet İlhan, Furkan Say (Aliağa FK), Muhammet Yeşil, Kürşad Sürmeli, Sezer Yıldırım, Zekeriya Topayan (68 Aksaray Belediyespor)
