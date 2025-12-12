DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,16 0%
ALTIN
5.917,94 -1,13%
BITCOIN
3.856.289,95 1,33%

Trendyol 1. Lig: Boluspor 6-1 Adana Demirspor — Arslan ve Yücel'in Açıklamaları

Trendyol 1. Lig 17. haftasında Boluspor, Adana Demirspor'u 6-1 mağlup etti. Her iki takımın teknik direktörleri maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 18:31
Trendyol 1. Lig: Boluspor 6-1 Adana Demirspor — Arslan ve Yücel'in Açıklamaları

Trendyol 1. Lig: Boluspor 6-1 Adana Demirspor — Arslan ve Yücel'in Açıklamaları

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Boluspor, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’u 6-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan

"Öncelikle Adana Demirspor’un mücadelesine sonsuz saygı duyuyorum. İnşallah, Türk futboluna yeni yetenekler kazandırılmış olacak. Adana Demirspor gibi köklü bir camianın neden bu hale geldiğini hep beraber oturup, düşünmeliyiz diye düşünüyorum. Maç öncesinde bizim için kolay bir maç olmayacağını ve rakibe saygı duymamız gerektiğini söylemiştim. Kolay olmuyor, bu takımı maçlara hazırlamak ve sonucunda 3 puanı aldık. Biz Boluspor camiası olarak her maçı kazanmaya, oyunumuzu geliştirmeye ve şehrimize layık olmaya devam edeceğiz" dedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel

"İlk yarı vasat bir futbol ortaya koyduk, ne kadar direnemesek de rakip bizden daha güçlüydü, ikinci yarı biraz daha mücadeleci ekiple çıktık. Daha çok koştular ve daha çok mücadele ettiler. Boluspor’u kutluyorum" diye konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanan Adana Demirspor-Boluspor maçının ardından teknik...

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanan Adana Demirspor-Boluspor maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig: Boluspor 6-1 Adana Demirspor — Arslan ve Yücel'in Açıklamaları
2
Merkezefendi Basket, Isaiah Miles ile Hücum Gücünü Artırdı
3
Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları Edirne'de Başladı
4
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan Athletic Bilbao Maçı Öncesi Açıklamalar
5
Beşiktaş teknik sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Futbolcularımız bugün karakter koydu
6
TFF 3. Lig: Sebat Gençlikspor, 1926 Bulancakspor'u 3-0 Yendi
7
Yenişehir Belediyespor Bursa'da Her Branşta Zirveye Koşuyor

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?