Trendyol 1. Lig: Boluspor 6-1 Adana Demirspor — Arslan ve Yücel'in Açıklamaları

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Boluspor, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’u 6-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan

"Öncelikle Adana Demirspor’un mücadelesine sonsuz saygı duyuyorum. İnşallah, Türk futboluna yeni yetenekler kazandırılmış olacak. Adana Demirspor gibi köklü bir camianın neden bu hale geldiğini hep beraber oturup, düşünmeliyiz diye düşünüyorum. Maç öncesinde bizim için kolay bir maç olmayacağını ve rakibe saygı duymamız gerektiğini söylemiştim. Kolay olmuyor, bu takımı maçlara hazırlamak ve sonucunda 3 puanı aldık. Biz Boluspor camiası olarak her maçı kazanmaya, oyunumuzu geliştirmeye ve şehrimize layık olmaya devam edeceğiz" dedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel

"İlk yarı vasat bir futbol ortaya koyduk, ne kadar direnemesek de rakip bizden daha güçlüydü, ikinci yarı biraz daha mücadeleci ekiple çıktık. Daha çok koştular ve daha çok mücadele ettiler. Boluspor’u kutluyorum" diye konuştu.

