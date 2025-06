99. Gazi Koşusu'nu Cutha Kazandı

99. Gazi Koşusu'nda Kazanan Cutha

At yarışları tutkunlarının heyecanla beklediği 99. Gazi Koşusu, bu yıl unutulmaz bir mücadeleye sahne oldu. Yarış, Hulusi Çil'in sahibi olduğu ve Ahmet Çelik'in jokeyliğini üstlendiği Cutha isimli safkanın zaferiyle sonuçlandı.

Ahmet Çelik ve Cutha'nın Başarısı

Cutha, tüm yarış boyunca gösterdiği performansla seyircileri ve izleyicileri kendine hayran bıraktı. Ahmet Çelik'in uzman jokeyliği ile elde edilen bu zafer, yarış severler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Bu önemli yarış, atçılığın ve yarış tutkusunun bir kez daha ön plana çıktığı bir etkinlik olarak hafızalarda yer edindi.

At yarışlarında 99. Gazi Koşusu'nu Hulusi Çil'in sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" isimli safkan kazandı.

