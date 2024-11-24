A Milli Basketbol Takımı, 26. Avrupa Şampiyonası Yolunda Macaristan ile Karşılaşıyor

A Milli Takım, 26. kez Avrupa Şampiyonası'nda

A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın Macaristan'ı yenmesi halinde tarihinde 26. kez Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden milliler, bu önemli karşılaşmaya odaklanmış durumda.

Tarihinde 26. Deneme

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na ilk kez 1949 yılında katıldı. A Milli Takım, Macaristan karşısında 26. defa Avrupa Şampiyonası biletini almak için sahaya çıkacak. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlılar, bu maçı kazanması halinde 27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'da düzenlenecek 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılacak.

Son 14 Şampiyonada Vize Aldı

A Milli Takım, 1993 yılından bu yana düzenlenen tüm Avrupa şampiyonalarına katılmayı başardı. Eğer Türkiye, Macaristan'ı yenerse, üst üste 15. kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Tarihi Başarılar

Türkiye, Avrupa şampiyonalarında en iyi derecesini gümüş madalya kazanarak elde etti. A Milli Takım, 2001 yılında Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda finalde Yugoslavya'ya kaybederek tarihinin en iyi derecesini elde etti.

Türkiye’nin Katıldığı Avrupa Şampiyonaları

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın katıldığı Avrupa Şampiyonaları şöyle sıralanıyor:

1949 Mısır - 4.

1951 Fransa - 6.

1955 Macaristan - 11.

1957 Bulgaristan - 9.

1959 Türkiye - 12.

1961 Yugoslavya - 10.

1963 Polonya - 15.

1971 Batı Almanya - 12.

1973 İspanya - 8.

1975 Yugoslavya - 9.

1981 Çekoslavakya - 11.

1993 Almanya - 11.

1995 Yunanistan - 13.

1997 İspanya - 8.

1999 Fransa - 8.

2001 Türkiye - 2.

2003 İsveç - 12.

2005 Sırbistan-Karadağ - 9.

2007 İspanya - 11.

2009 Polonya - 8.

2011 Litvanya - 11.

2013 Slovenya - 17.

2015 Fransa-Hırvatistan-Almanya-Letonya - 14.

2017 Türkiye-Romanya-Finlandiya-İsrail - 14.

2022 Çekya-Gürcistan-İtalya-Almanya - 10.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.