A Milli Basketbol Takımı, İzlanda ile Kritik Maç İçin Hazır

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile karşılaşacak. Maç yarın TSİ 22.30'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 09:36
A Milli Basketbol Takımı, İzlanda ile Kritik Maç İçin Hazır

A Milli Erkek Basketbol Takımı İzlanda ile Mücadele Edecek

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası grup ikinciliği için yarın İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Elemelerdeki 6. ve son hafta maçında, ay-yıldızlı ekip Laugardalsholl Spor Merkezi’nde izleyicileriyle buluşacak. Müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayınlanacak.

Grup Performansı ve Şampiyonaya Katılma Hakkı

Gruptaki 5 maçında 3 galibiyet ve 2 yenilgi elde eden milli takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Şu anda B Grubu’nda ikinci sırada bulunan ay-yıldızlılar, İzlanda’yı yenmesi halinde grup ikinciliğini garantileyecek.

İlk Maçta Gelen Zafer

İlk karşılaşmada Türkiye, Tarık Biberovic’in son saniye basketiyle rakibini 76-75 mağlup etmişti. Şimdi, deplasmanda İzlanda üzerinde bir başarı daha elde etmeyi hedefliyor.

İzlanda ile Karşılaşmaların Geçmişi

Türkiye, İzlanda ile tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynadığı 6 maçın 5’ini kazanan milli takım, sadece bir maçta mağlup oldu. İlk karşılaşma, 2 Haziran 1985’te Avusturya’da gerçekleşti ve milliler, bu maçı 58-49 kazanmıştı. Ardından gelen maçlarda ise Türkiye, 1987’de 81-70, 2015 Avrupa Şampiyonası'nda 111-102, 2023'te FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda 99-72 ve 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 76-75'lik skorlarla galip geldi. Ancak 1986’da Belçika’daki Avrupa Şampiyonası elemelerinde ilk ve tek yenilgisini 63-58 ile almıştı.

Kadroda Değişiklikler

Öte yandan, İtalya maçının kadrosunda yer alan 4 milli basketbolcu sakatlığı nedeniyle İzlanda maçında forma giyemeyecek. Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, sol dirseğinde kanama ve sinir ödemi saptanan Yiğitcan Saybir, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Shane Larkin, sağ dirseğinde kemik ödemi tespit edilen Cedi Osman ve Erkan Yılmaz kadrodan çıkarıldı.

Aday Kadroda Kimler Var?

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım'ın İzlanda karşısında mücadele edecek aday kadrosu şu şekilde:

  • Ercan Osmani (Anadolu Efes)
  • Şehmus Hazer
  • Furkan Haltalı
  • Furkan Korkmaz
  • Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji)
  • David Mutaf (Bursaspor Yörsan)
  • Sadık Emir Kabaca (Galatasaray)
  • Muhsin Yaşar (Karşıyaka)
  • Emre Melih Tunca (Türk Telekom)
  • Erten Gazi (Dinamo Sassari)
  • Onuralp Bitim (Bayern Münih)

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