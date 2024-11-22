A Milli Basketbol Takımı Macaristan'ı 26 Sayıyla Geçti: 92-66

Türkiye, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Dikkat Çeken Performansı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun üçüncü maçında Macaristan'ı 92-66 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Müsabakanın başından itibaren taraftarının desteğini arkasına alan ay-yıldızlı ekip, maçın 5. dakikasını 13-11 önde geçerek iyi bir başlangıç yaptı.

İlk Periyot ve İkinci Çeyrek Mücadelesi

Türkiye, Şehmus Hazer'in etkili oyunu sayesinde ilk periyodu 27-20 üstün kapatarak aradaki farkı açmaya başladı. Ancak ikinci çeyreğe girerken milliler tutuk bir başlangıç yaptı ve ilk 2.5 dakikada skor üretemedi. Cedi Osman'ın skora katkısıyla devre arasına 43-37 önde gitti.

İkinci Yarıda Gelişen Oyun

İkinci yarıda, A Milli Takım içerideki baskıyı artırmaya devam etti. Özellikle Cedi Osman ve Şehmus Hazer ile etkili bir oyun sergileyen Türkiye, 28. dakikada farkı 13 sayıya kadar çıkarmayı başardı. Fakat Macaristan'ın Hanga ve Filipovity ile üç sayılık atışları, farkı kapatma çabasını sürdürdü.

Cedi Osman'ın Son Çeyrek Performansı

Son çeyrekte Cedi Osman'ın öne çıkmasıyla birlikte ay-yıldızlı ekip, maçın 39. dakikasında farkı 24 sayıya (86-62) taşıdı ve karşılaşmayı 92-66 ile tamamlayarak zafere ulaştı.

Şehmus Hazer ve Cedi Osman'ın Etkili Performansları

A Milli Takım'ın en skorer ismi Şehmus Hazer oldu. 30 dakikadan fazla süre alan Hazer, toplamda 25 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistle maçı tamamladı. Cedi Osman ise son çeyrek performansıyla 21 sayı üreterek galibiyette önemli bir rol oynadı. Ercan Osmani 17, Kenan Sipahi 10, Furkan Haltalı da 8 sayı katkısı sağladı.

İkinci Galibiyet ve Gelecek Maç

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası elemelerinde ikinci kez galip gelerek moral buldu. Deplasmandaki İtalya mağlubiyetinin ardından İzlanda ve Macaristan'ı geride bırakan milliler, 25 Kasım Pazartesi günü yine Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak. Macaristan ise grup maçlarından henüz galibiyet elde edemedi.

BGM Açılışında Farklı Galibiyet

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışında Macaristan karşısında önemli bir galibiyet aldı. Bu galibiyet, Türkiye'nin yeni basketbol üssündeki ilk maçta elde edilen farklı bir skoru temsil ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.