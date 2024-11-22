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A Milli Basketbol Takımı'ndan Macaristan'a Farklı Zafer: 92-66

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan'ı 92-66 mağlup ederek 2025 Avrupa Şampiyonası için umut verdi. Ergin Ataman, madalya hedefini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 23:37
A Milli Basketbol Takımı'ndan Macaristan'a Farklı Zafer: 92-66

A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan Macaristan'a Farklı Zafer

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedeflediklerini vurguladı. Ataman, '2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 3. maçında Macaristan'ı 92-66'lık skorla mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Başantrenör, milli oyuncuları tebrik ederek, “Sadece üç günlük bir hazırlık süreciyle mükemmel basketbol oynadık. İlk yarıda bazı savunma hataları yaptık ve rakibimize pota altından çok fazla sayı verdik. Ancak hücumda iyi bir basketbol sergiledik. İkinci yarıda savunmadaki agresifliğimizi artırdık ve pota altını çok iyi kapattık. Bu da herkesin birbirine destek olmasını sağladı. İyi şut seçimleri ile oynadığımız bu akşam mükemmel basketbol oynadığımızı düşünüyorum.” dedi.

2025 Avrupa Şampiyonası Hedefi

Ataman, 25 sayı üreten Şehmus Hazer’e de dikkat çekerek, “Bu sezon takımında mükemmel oynadı. Oyununa geri dönmesi beni çok mutlu ediyor. Şimdi iyi oynuyor ve hem genç jenerasyon hem de Türk Milli Takımı için çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Şampiyonada madalya almak için sadece bilet almak üzerine odaklandıklarını belirten Ataman, “Çok kaliteli bir kadromuz var. 2025 Avrupa Şampiyonası'nda madalya almak için buradayım.” dedi.

Milli Forma Gururu

Ataman, kulüp takımı Panathinaikos'un aynı zaman diliminde THY Avrupa Ligi'nde maça çıktığını hatırlattı. “Bu milli takım. Milli forma apayrıdır, her şeyin üstündedir.” diyerek, milli takım ruhunun önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Cedi Osman'ın maçtaki katkısı için teşekkür etti.

Kenan'dan Açıklama

Milli basketbolcu Kenan Sipahi, Macaristan karşısında yakaladıkları farkın önemine değinerek, “Güzel bir basketbol oynadık. Özellikle ikinci yarıda savunmamız çok iyiydi.” dedi.

Macaristan Başantrenörü Okorn'un Değerlendirmesi

Macaristan Başantrenörü Gasper Okorn, ikinci yarıda Türkiye'nin agresif oyununa fiziksel olarak karşılık veremediklerini ifade etti. “Türkiye ikinci yarıda çok daha iyiydi. Biz ise fiziksel olarak dayanamadık.” şeklinde konuştu.

Macar oyuncu Gyorgy Goloman ise müsabakaya iyi başladıklarını fakat ikinci yarıda dağıldıklarını söyledi. “Neyse ki onları pazartesi günü tekrar göreceğiz.” diyerek yeni bir şansa vurgu yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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